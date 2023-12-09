صامويل إيتو وأحمد حسن على رأس ضيوف حفل الكاف للأفضل بأفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن قائمة النجوم المشاركين في حفل الكاف للأفضل بإفريقيا خلال العام الحالي والذي يقام الإثنين المقبل بالمغرب.

ومن بين الضيوف المرموقين الذين تأكد حضورهم، نجد أساطير كرة القدم صامويل إيتو (الكاميرون) حاجي ديوف (السنغال) إيمانويل أديبايور (توجو) جاي جاي أوكوشا (نيجيريا) جوناثان بيترويبا (بوركينافاسو) كالوشا بواليا (زامبيا) أحمد حسن (مصر) بيربيتيوا نكوشا (نيجيريا) باتريك مبوما (الكاميرون) ميكيل أوبي (نيجيريا) وغيرهم.

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ويجلب حضور هذه الشخصيات استثنائية أكثر لهذا الحدث، وسيساهم في جعل هذه النسخة من جوائز "كاف" لا تُنسى.

وفي هذا العام، تمتد الفترة التي تم أخذها بعين الاعتبار من شهر نوفمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 لفئات الرجال، ومن ديسمبر 2022 إلى نوفمبر 2023 لفئات النساء.

و أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي قبل فل التوزيع يوم 11 ديسمبر الحالي.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في افريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تواجد كل من بيرسي تاو لاعب الأهلي وبيتر تشويليلي مهاجم صن داونز وفينسون ماييلي لاعب بيراميدز.

وتواجد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل حارس في القارة رفقة الثنائي ياسين بونو حارس المغرب وأونانا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون.

واستبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام.

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق واليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب في العام.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في افريقيا برفقة أندية صن داونز والوداد المغربي.