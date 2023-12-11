الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

إقبال الناخبين على لجان العجوزة وإمبابة والوراق وكرداسة قبل دقائق من انتهاء اليوم الثاني (صور)

اقبال الناخبين علي
اقبال الناخبين علي الانتخابات بحي العجوزة، فيتو

توافد عدد كبير من الناخبين على مقار لجان الانتخابات الرئاسية  بأحياء العجوزة وإمبابة وكرداسة والوراق خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تزامنا مع اقتراب مواعيد غلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

 

ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

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وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

 

 

 

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس 
 

 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

عبد الفتاح السيسي
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.
فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 

 

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

 

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

 

 

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

 

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

 

 

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

 

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)


 


7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

 عبد الفتاح السيسي.

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعيحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

 

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

 

 

 14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المصرى الديمقراطى الاجتماعى حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري فريد زهران

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