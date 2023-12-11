حفل جوائز الكاف، الشناوي يخسر جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لصالح بونو

حفل جوائز الكاف، خسر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، جائزة أفضل حارس في أفريقيا للعام 2023، التي توج بها المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، خلال حفل جوائز الكاف المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام 2023

وجاء تتويج المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، على حساب الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي.



النيجيرية نادوزي أفضل حارسة مرمى في أفريقيا للعام 2023

فيما فازت النيجيرية شياماكا نادوزي لاعبة أف سي باريس، بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا، على حساب المغربية خديجة الرميشي حارسة الجيش الملكي المغربي والجنوب أفريقية أنديل دلاميني لاعبة ماميلودي صن داونز.

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الأهلي أفضل نادي أفريقي في 2023

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

صن داونز أفضل نادي أفريقي للسيدات في 2023

فيما فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل نادي للسيدات على مستوى أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الجيش الملكي المغربي، وسبورتينج الدار البيضاء المغربي.

بيرسي تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا

وتوج الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام 2023، على حساب الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المصري، والناميبي بيتر شالوليل لاعب ماميلودي صن داونز، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

فاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، عن هدفه مع الأهلي في مرمى الهلال لسوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

تكناوت تحصد جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في أفريقيا

كما حصدت فاطمة تكناوت جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)



كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا

فاز السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا للعام 2023، على حساب عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب وريال بيتيس الإسباني، وعمارة ضيوف لاعب السنغال وماتز الفرنسي.



نسرين الشاد أفضل لاعبة شابة بأفريقيا للعام 2023

فيما فازت نسرين الشاد لاعبة منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في قارة أفريقيا للعام 2023، على حساب كومفورت يبواه (غانا، أمبيم داركوا) وديبورا أبيودون (نيجيريا، بيتسبورج بانثرس).

المغرب أفضل منتخب في أفريقيا

فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب للرجال في أفريقيا خلال العام 2023، حيث جاء تتويج منتخب المغرب بالجائزة على حساب منتخبي جامبيا والسنغال، بعد إنجاز أسود الأطلس بالفوز بالمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.

نيجيريا أفضل منتخب للسيدات بأفريقيا في 2023

فيما فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب للسيدات في العام 2023، وذلك على حساب منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا.



قوائم المرشحين لـ حفل جوائز الكاف 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لـ جوائز الكاف 2023 للأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي حيث شهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح يبحث عن مجد جديد

يحلم محمد صلاح لتحقيق مجد جديد، واستعادة لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا بعدما اكتفى بالحصول على الوصيف في النسختين الماضيتين، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات، أملا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

أوسيمين يحلم بالتتويج لأول مرة

فيما يحلم النيجيري فيكتور أوسيمين بتحقيق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل، وأصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، كما أصبح الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا في نابولي.

إنجاز المغرب يرجح كفة أشرف حكيمي

يعد المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحد ابرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، للمرة الأولى في مسيرته وذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، حيث قاد منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، حيث كانت هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب عربي وأفريقي للدور قبل النهائي، كما ساهم مع فريقه باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي.

موعد حفل جوائز الكاف 2023

ويقام حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023، في أحد فنادق مدينة مراكش المغربية، حيث يقام للعام الثاني على التوالي في المغرب، بعد إقامته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط العام الماضي.

ويشهد الحفل توزيع جوائز كاف لـ أفضل لاعب في أفريقيا على مدار العام، بجانب جائزة أفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل منتخب وطني وأفضل نادي.

قوائم المرشحين لجوائز الكاف

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في افريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تواجد كل من بيرسي تاو لاعب الأهلي وبيتر تشويليلي مهاجم صن داونز وفينسون ماييلي لاعب بيراميدز.

وتواجد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل حارس في القارة رفقة الثنائي ياسين بونو حارس المغرب وأونانا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون.

واستبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام، رغم قياداته للفريق الأحمر للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

أفضل مدرب في أفريقيا

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق واليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب في العام.

الأهلي مرشح لجائزة أفضل ناد في أفريقيا

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في افريقيا برفقة أندية صن داونز والوداد المغربي.

قائمة أفضل منتخبات في أفريقيا

فيما تشهد القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا كلا من المغرب وجامبيا والسنغال.