الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس لجنة انتخابية في شبرا الخيمة يستعين بكرسي متحرك لمساعدة المسنين (صور)

مساعدة المسنين بكرسي
مساعدة المسنين بكرسي متحرك في شبرا الخيمة، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، استعان المستشار محمد الحفني، رئيس لجنة 34 بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية في شبرا الخيمة، بكرسي متحرك، لمساعدة كبار السن المشاركين في التصويت الانتخابي.

وشهد اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، ظهور واضح لكبار السن والسيدات والأطفال في سن الدراسة والرضع برفقة آبائهم وأمهاتهم.

وشهدت لجان شبرا الخيمة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، إقبالا متزايدا عن اليوم الأول.

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يومان من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير،

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي في الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال " بنداري " خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 آلاف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد " بنداري " أنه لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلق هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم. 

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