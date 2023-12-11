رئيس وحدة برطس بالجيزة يساعد مسنة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

واصل الدكتور ياسر فرج، رئيس مدينة مركز أوسيم، والمهندس أمين الصعيدي رئيس الوحدة المحلية بقرية برطس وعاطف عبد الحليم علام رئيس مكتب المعلومات بالوحدة تفقد مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بقري المدينة للتأكد من سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة

رئيس وحدة برطس يساعد مسنة ومدير مكتب المعلومات يتابع نظافة اللجان

وأثناء الجولات قام المهندس أمين الصعيدي رئيس الوحدة المحلية بقرية برطس بمساعدة سيدة من كبار السن للوصول للجنة للإدلاء بصوتها في الانتخابات وأحضر كرسيًّا متحركًا لناخب من ذوي الهمم وساعده في الوصول للجنة للتصويت

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كما قام عاطف عبد الحليم علام مدير مكتب المعلومات بالوحدة بمتابعة أعمال النظافة بمحيط اللجان وكلف عمال النظافة بالتواصل في رفع القمامة من محيط اللجان الانتخابية ورفع أي عوائق تعوق الناخبين للوصول للجان الانتخابية.

انتظام العملية الانتخابية بلجان أوسيم

وانتظمت العملية الانتخابية داخل لجان مدرسة سقيل الابتدائية الجديد وسط حضور كبير من الناخبين وتواجد فريق طبي من وحدة القرية لتوقيع الكشف الطبي على الناخبين من المرضى وأشرف على عملية التنظيم كلا من أحمد فؤاد أيوب عمدة قرية سقيل ومجدي صابر عطية شيخ البلد بالقرية وعادل عبد الباقي رئيس مركز شباب القرية ومحمد إسماعيل عفش.

ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس



ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

عبد الفتاح السيسي

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:





مصحف وصليب، المسلمون والأقباط يد واحدة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الأقصر (صور)



ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة



الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)



محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط



الانتخابات الرئاسية 2024، الأمهات يحرصن على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت(صور)



قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط



بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)



بالكوفية والعلم الفلسطيني، أم تصطحب أولادها للانتخابات الرئاسية بمدرسة الجمهورية بالمعادي(صور)



مسيرة بأطول علم في قنا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات(فيديو وصور)



مسيرة بالحنطور تجوب شوارع أسوان لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات(فيديو)



على كراسٍ متحركة، ذوو الهمم يشاركون في انتخابات الرئاسة بقنا (صور)



مسنة في الأقصر تشارك بالانتخابات الرئاسية مرتدية فستانا بألوان علم مصر(صور)



وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات



أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.



14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.