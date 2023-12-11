الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

المؤشر الرئيسي للذهب بالبورصة المصرية، عيار 21 يقترب من 2800 جنيه (تحديث لحظى)

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

 مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب اليوم محليا بحركة التعاملات مع انخفاض مفاجئ عالميا، ورصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمى  بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتراجع عن مستوى 2000 دولار للأونصة، ليستقر عند 1,999.53 دولار.

اقرأ التالي: مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظي)

مؤشر الذهب العالمى، فيتو 

 

 وجاء هذا الانخفاض نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات المستمرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل 2024.

Advertisements

اقرأ التالى: ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (تحديث لحظي)

صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات اليوم 

 ومؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التداولات اللحظية، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 1,999.53 دولار للأونصة الواحدة. 

اقرأ التالي: موجة صعود قياسية، 4.8 مليار جنيه أرباح نقدية للمتداولين بالبورصة المصرية نهاية نوفمبر

 

مؤشر الذهب عالميا، فيتو 

 

السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

 وارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين محليا  كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3183 جنيها للشراء، 3220 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 2785.

 والسعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات

مؤشر الذهب، فيتو 

 وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــــا

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب 

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية " الاحتفاظ بالذهب " كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون  . 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الذهب اخبار الدهب التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب بكام الذهب اليوم الاثنين 11 12 2023 الذهب بكام اليوم فى مصر 11 12 2023 اسعار الذهب اليوم بكام فى مصر الان عيار 21 الذهب بكام الان عيار 18 بكام جر ام الذهب الان فى مصر عيار 18 فى الاسواق الذهب بكام النهارده فى مصر عيار 21

مواد متعلقة

ارتفاع متواصل فى سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظي)

خبيرة تكشف أسباب القرارات الجديدة للبورصة لتطوير عمليات التداول

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

الأكثر قراءة

كأس العالم للأندية، تفاصيل إصابة ثنائى الأهلى واستبعادهما من رحلة المونديال

تعرف على مستجدات جهود حماية الأمن الغذائي للمصريين وزيادة الصادرات الزراعية

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة بحركة التداولات (تحديث لحظى)

3500 جنيه الحد الأدنى للقطاع الخاص من أول يناير 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بداية تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023

حقق 740 جنيها في آخر ليلة عرض..إيرادات ضعيفة جدا تهدد بسحب فيلم أولاد حريم كريم من دور العرض

في ثاني أيام التصويت، تعرف على عنوان لجنتك في الانتخابات الرئاسة 2024

الأمن العام يحل لغز سرقة 5 ملايين جنيه من تاجر فى أبو النمرس

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية