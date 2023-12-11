المؤشر الرئيسي للذهب بالبورصة المصرية، عيار 21 يقترب من 2800 جنيه (تحديث لحظى)

مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب اليوم محليا بحركة التعاملات مع انخفاض مفاجئ عالميا، ورصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمى بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتراجع عن مستوى 2000 دولار للأونصة، ليستقر عند 1,999.53 دولار.

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مؤشر الذهب العالمى، فيتو

وجاء هذا الانخفاض نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات المستمرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل 2024.

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صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات اليوم

ومؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التداولات اللحظية، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 1,999.53 دولار للأونصة الواحدة.

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مؤشر الذهب عالميا، فيتو

السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين محليا كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3183 جنيها للشراء، 3220 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 2785.

والسعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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مؤشر الذهب، فيتو

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــــا .

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية " الاحتفاظ بالذهب " كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون .