سر تراجع مؤشر الذهب عالميا فى هذا التوقيت وما هي علاقة اجتماع الفيدرالي بالمعدن الأصفر

توقعات البنوك والوكالات الاقتصادية الدولية لما سيحدث بأسعار الفائدة ..

مؤشر الذهب عالميا ، تراجع مؤشر الذهب عالميا أدنى مستوى 2000 دولار للأوقية، خلال هذه اللحظات بحركة التعاملات اليوم الاثنين، مع تماسك طفيف لمؤشر الدولار، حيث استطاعت أرقام الوظائف الامريكية القوية بنهاية الأسبوع الماضى فى إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام المقبل، مما يوفر دعما ملحوظا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب.

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الذهب، فيتو

اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع والتأثير غير المباشر على سعر الذهب

يختتم مجلس الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته هذا العام، يومي 12 و13 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته للإعلان عن أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة القادمة، وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، ويستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية في البلاد.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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بيانات الوظائف الامريكية، فيتو

علاقة بيانات الوظائف الامريكية بمؤشر الذهب

أظهرت بيانات الوظائف الامريكية وجود 199 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 4.0% على أساس سنوي، ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر مارس العام المقبل 2024.

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مؤشرات الذهب والدولار، فيتو

علاقة تقرير أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر الذهب

يمكن القول ان “ فيتو ” رصدت تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر عن كثب بحثا عن مزيد من الأدلة القوية، بشأن أسعار الفائدة أو توقعات قبل بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول بنهاية الاسبوع الماضى، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25٪ إلى 5.50٪ هذا الأسبوع، كما سيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم.

جولدمان ساكس، فيتو

توقعات البنوك والوكالات الاقتصادية الدولية لما سيحدث بأسعار الفائدة

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل، في وقت أبكر من توقعاته السابقة للربع الرابع، مستشهدًا بأخبار تضخم أفضل، بينما تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يثبت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو 2024، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام.

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا

يختبر الذهب الفوري المستوى 1992 دولارًا للأونصة، والاختراق أدناه قد يفتح الطريق نحو نطاق مستوى أقل عند 1962 دولارًا ومن ثم الصعود من جديد إلى المستوى 1977 دولارًا، كما تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة.