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اقتصاد

خبيرة بأسواق المال: مؤشر EGX30 في مرحلة تجميع ويجب تخطي هذا المستوى

صفاء فارس، فيتو
صفاء فارس، فيتو

البورصة المصرية،  قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: جميع مؤشرات البورصة المصرية في مرحلة تجميع  والمؤشر الثلاثيني ( أكبر 30 شركة فى السوق ) لديه مقاومة واختبار حقيقى عند المستوى ٢٤٩٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٥٦٠٠ نقطة، والدعم الرئيسي للمؤشر ٢٤٠٠٠ نقطة، والمؤشر السبعيني لديه مقاومة عند المستوى٥٥٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٨٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٥١٠٠ نقطة  . 

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مؤشرات، فيتو 

 

التفاصيل الكاملة لحركة تداولات البورصة المصرية بداية الأسبوع 

 تباين بأداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وأول أيام العملية الانتخابية، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 129.168 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92 % عند مستوى 24.211.14 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46%  عند مستوى 10460 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76 %  عند مستوى 5.193.66 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72 %  عند مستوى 7.549.68 نقطة. 

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البورصة المصرية، فيتو 

 

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

 

 

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