الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

حضور كامل العدد من قيادات وعمال مصلحة الجمارك في الانتخابات الرئاسية (صور)

مقر لجنة الانتخابات
مقر لجنة الانتخابات الرئاسية مطار القاهرة الدولي

الانتخابات الرئاسية 2024 ، حرص قيادات وعمال مصلحة الجمارك المصرية على الحضور إلى اللجنة في الصالة الموسمية في مطار القاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية  في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وكان في مقدمة الحضور أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ولفيف من قيادات مصلحة الجمارك الذين حرصوا على تأدية واجبهم الوطني في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. 

 

 

وكان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس الأحد في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 واوصى قيادات وعمال المصلحة على تأدية واجبهم الوطني في اختيار الرئيس القادم لمصر.

و فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين - في تمام التاسعة صباحا – للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء  داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

 

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 وبدأت عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، وتتبع ذات الإجراءات التي تم اتباعها في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساء.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

 

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

 

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

 

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

 

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

                                                             

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

 

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

 

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

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