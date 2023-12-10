فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين - في تمام التاسعة صباحا – للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

خطوات تصويت الناخبين باللجان الفرعية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

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ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

توقيع أمين اللجنة

وقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك..

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها

ولا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

منع تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصويت

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك محاذير بالنسبة للناخبين يجب تجنبها خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأهمها تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصويت أو الخروج ببطاقة الاقتراع.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية بمنع تصوير الناخبين بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه، دليلا على انتخابهم مرشحا بعينه، وهو ما قد يكون له احتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه؟

كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذة الواقعة لمن يتم ضبطه.

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخب الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد على الناخب برسالة بنتيجة الاستعلام.

مقار لجان الوافدين

من ناحية أخرى، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المادة أنه “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج ( 11 ) داخل اللجان الفرعية، حيث يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه ورقمه القومي بمعرفة أمين اللجنة من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي بكشف الناخبين "نموذج رقم 11" وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة أو ببصمة إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن عناوين لجان الوافدين بالمحافظات من خلال الموقع الرسمي للهيئة

إجراءات اليوم الأول للتصويت داخل اللجان

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات اليوم الأول للجان الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع ( قبل التاسعة صباحا)

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع أن يتأكد من:

وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة

وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الإرشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.

إزالة أية لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الإقتراع

وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة.

سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها

سهولة حركة الناخبين داخل اللجنة

تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي بإشراف منسق الطابور، وإرشادهم إلى أرقامهم بالكشف، وتنظيم الوقوف والدخول إلى اللجنة، مع التنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.

ويحدد رئيس اللجنة مايلي:

جمعية الانتخاب

مكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجنة على النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أو عرقلتها.

مراجعة أدوات العملية الانتخابية:

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من وجود ما يلي داخل مقر اللجنة الفرعية:

كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع، بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة وعدد الناخبين المقيدين بها ووضعها على النحو الذي يمكنه من متابعة العملية الانتخابية، مع الحفاظ على سرية التصويت، بحيث يدلي الناخب بصوته وظهره واضحا لرئيس اللجنة.

عدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة كبيرة الحجم، مثبت على جانب كل صندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية، ومسلسل الصندوق في حالة استخدام أكثر من صندوق.

وقبل بدء عملية الاقتراع، يقوم رئيس اللجنة - بنفسه - بما يلي:

إثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الفرعية الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

الإطلاع على النموذج المعتمد من المحكمة الإبتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض مندوب كل مرشح، ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وإرفاقه بمحضر إجراءات اللجنة.

التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين داخل اللجنة، ثم اختيار أي أربعة أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 13 انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها على جوانب الصندوق.

القواعد المنظمة للعمل داخل اللجان الفرعية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت اليوم الأحد على مدار ثلاثة أيام.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات من له حق دخول مقر اللجان الفرعية، وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة.، وهم:

مندوب المرشح ووكيله:

ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته في محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك في المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر.

ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الإبتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة، وإنما يشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية.

ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الإبتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المتابعون:

يسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

ويقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات.

يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.

الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.

وسائل الإعلام:

يسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة.

ويحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية أو تليفزيونية أو إذاعية أو رقمية

لاتزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز لرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.

لايجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.

الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.

دخول الـ VIP

يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية. ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP

من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صور شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام ( 10 و11 و12 ) ديسمبر 2023.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين بالداخل على مدار الأيام الثلاثة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا.

وتجرى الانتخابات داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.



وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل .

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية