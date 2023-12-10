الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بانتخابات الرئاسة 2023

خطوات الاستعلام عن
خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، فيتو

 يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2023، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت رابطا رسميا للاستعلام عن مقار لجان الاقتراع للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال عدة طرق، وذلك في الانتخابات الرئاسية في الداخل والتي ستنطلق أيام (10، 11، 12) ديسمبر الجاري.

 

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية

 ويمكن للمواطنين الحصول معرفة مقار لجانهم الانتخابية من خلال الدخول على الرابط الرسمي للهيئة من خلال هذا الرابط، ثم الضغط على رابط  معرفة الاستعلام عن حقك في مباشرة حقوقك السياسية وإضافة الرقم القومي الخاص بك ومن ثم تظهر لك مقار لجنتك الانتخابية.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخب الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد على الناخب برسالة بنتيجة الاستعلام.

 

محاذير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك محاذيرا بالنسبة للناخبين يجب تجنبها خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأهمها  تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصويت أو الخروج ببطاقة الإقتراع.

 

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية بمنع تصوير الناخبين بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه، دليلا على انتخابهم مرشحا بعينه، وهو ما قد يكون له احتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه؟

 

كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذة الواقعة لمن يتم ضبطه.

 

بدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية قبل موعد تصويت المصريين بالداخل والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

 

ويحظر على المرشحين بممارسة الدعاية الانتخابية خلال يومي الجمعة والسبت، قبل موعد التصويت، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون من المرشحين دون تأثير.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي. 

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الرابط الرسمي، البحث عن لجنتك للانتخابات الرئاسية لعام 2024

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