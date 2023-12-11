البابا تواضروس: الانتخابات الرئاسية مشاركة في بناء الوطن

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مشاركتنا كمصريين في الانتخابات هو حق وواجب تمليه علينا مسؤلية بناء الوطن، وشدد على أن الاختيار رغم أنه حرية شخصية إلا أنه مسؤولية لأن من يختار اختيارًا يجب أن يعلم أنه سيتحمل تبعاته.

مشهد دستوري

وعن المشهد الانتخابي قال البابا تواضروس: نحن في هذا المشهد الدستوري الجميل ومشهد إظهار المواطنة. فالمواطنة ليست كلمة وإنما فعل، وبالتالي المشاركة هي تأدية هذا الفعل".

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وتابع: "ذهبت إلى اللجنة وانتخبت مثل عموم المصريين، وفي الطريق شاهدت الكثافة الموجودة من المواطنين المصريين، الذين يقفون في طوابير منتظرين، وكل أحد منهم يشتهي أن يدخل لجنته ويُدلي بصوته ويقدم اختياره، وهو أمر مفرح جدًّا: أننا كلنا كمصريين نشترك في بناء صورة الوطن أمام أنفسنا وأمام العالم كله"

وعمن يشككون في المشهد الانتخابي ولا سيما من يفعلون هذا على لاعتبارات دينية، قال قداسة البابا: "على أرض الوطن نحن كلنا ننتمي لتراب هذا الوطن فكلنا مصريين."، واستدرك: "أتكلم هنا كمواطن وأؤكد على هذا المعنى دومًا ليس لكوني رجل دين مسيحي" وأكمل: "منذ أيام الفراعنة ومرورًا بالعصور المسيحية والعصور الإسلامية والزخم الكبير في الحضارة المصرية الذي نحمله كلنا في دواخلنا، وهو أمر يجعلنا نفتخر بأن بلدنا هي مصر، وبأني مصري" وأوضح: "يوجد في كل زمن مَنْ يُشكك ومَنْ يُدخِلنا في يأس ومَنْ يغلق أمامنا الطريق، ولكن العين الواعية والعين التي تنظر للمستقبل هي التي تنظر إلى أن بناء الوطن وبناء ديمقراطية الوطن."

وأضاف: "إننا أمام أربعة مرشحين، حتى وإن كان أحدهم هو رئيس الدولة الحالي ولكننا أمام أربعة مرشحين مثل أي دولة في العالم، والمرشحون قدموا أنفسهم وقدموا برامجهم، وقدموها للشعب من خلال التلفزيون، وأيضًا زارونا، واستقبلت الأربعة هنا واستقبلت الوفود التي جاءت معهم، وتكلمنا معًا، وسألتهم عدة أسئلة عن تدبيرهم لبعض الأمور، وكانت ردودهم إيجابية، فنحن في الحقيقة نوجد على طريق ديمقراطي لبناء الوطن، وهذا الأمر بالتوعية والتعليم والثقافة يستطيع ان يصل إلى جموع الناس"

وأكد: "هؤلاء المُشككون موجودون في كل زمن، وهم يشككون على اعتبارات دينية، والاعتبارات الدينية لا تبني الأوطان، بل المشاركة الفعلية والتواجد الفعلي هو الذي يبني الوطن"

وعن رسالة البابا تواضروس الثاني التي يريد أن يوجهها من مصر للعالم قال: "مشاركتنا كلنا كمصريين هي مشاركة واجبة وحق لنا كلنا، نعمل هذا بفرح، ونشترك في هذا المشهد بفرح شديد جدًّا، نشترك في الاختيار، والاختيار هو حرية ومسؤولية، هو حرية فالإنسان يختار، ولكنه في نفس الوقت هو مسؤولية، والتقاعس عن المسؤولية لا يبني الوطن ولا يفرد أمامنا الطريق" وأضاف: "أنا أعرف أن بلدنا تواجه تحديات وأزمات ومشكلات مثل أي مكان في العالم، لكن تكاتفنا جميعًا معًا ومشاركتنا معًا على كل الأصعدة، وليس في مجال معيَّن، هو الذي يبني ووطننا"

واستكمل: "فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وهو صديق عزيز لنا ودائمًا نتقابل ونتزاور ونتكلم في التليفون ونتناقش في موضوعات كثيرة، ونحن قريبين من بعض جدًّا وهذا أمر طيب، وأنا شخصيًّا أفرح به، وهذا هو النموذج للإنسان المصري، ونحن كمصريين يجب أن نعلم أن موضوع الدين أمر بين الإنسان وربه أما الوطن فللجميع، ولهذا نحن في هذا المشهد نقدم صورة إيجابية عن بلادنا، حضارتها وحاضرها ومستقبلها أيضًا".

وعن ما الذي ينتظره قداسة البابا تواضروس من الرئيس القادم قال: "الرئيس القادم لمصر سيأخذ دفعة إيجابية قوية بهذه المشاركة الواسعة الانتخابات، مما يجعله يفكر أكثر وأكثر في المجتمع المصري وفي الوطن المصري وفي الاحتياج المصري، فالوطن ليس التراب فقط وإنما الوطن بشر أساسًا، لذا فهو سيفكر في كل قطاعات البلد، ونحن لسنا بلد صغيرة، لقد تعدينا المئة مليون، وبالتالي نحن بلد لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري، وهذا الثِقل مع الرئيس الذي سيقود البلد الفترة القادمة يحمل مسؤولية كبيرة، يحتاج أن كل الناس تكون معه، ويحتاج أن يفكر في المستقبل، وأن يفكر من أجل الناس في صورة إيجابية تغطي كل مواطن وتشبع احتياجات كل مواطن".

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

عبد الفتاح السيسي

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماع

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري



لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

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وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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