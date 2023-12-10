أخبار الرياضة اليوم.. أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة.. وبيراميدز ينتزع نقطة ثمينة أمام صن داونز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

توقفت المباراة التي تجمع فريقي اتليتكو بلباو أمام غرناطة لأكثر من نصف ساعة، بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية استدعت تدخل المسعفين، وتقام المباراة ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

أعلن نادي أتلتيك بلباو، في بيان رسمي عبر موقعه، أنه اتفق مع مسؤولي فريق غرناطة على تعليق المباراة التي كانت تقام بينهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

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تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدربا للمنتخبات في موسم 2023.

أعلن النادي الأهلي الزي الرسمي لبعثة فريق كرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الجاري.

خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، ونادي طرابزون سبور، فريقه لفوز هام على نظيره غازي عنتاب، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفين من ثلاثية فريقه في شباك غازي عنتاب، في المباراة التي شارك فيها بشكل أساسي، قبل استبداله في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 35 سدد محمود تريزيجيه كرة خطيرة كادت أن تسكن الشباك لولا تألق حارس غازي عنتاب الذي تصدى لها وأبعدها بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حقق فريق توتنهام هوتسبير، فوزا كاسحا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب توتنهام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، بمشاركة 28 لاعبا، وخاض المنتخب مرانه بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة.



تضم قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كلا من:

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم

الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم.

الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

اقتنص ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه علي كريستال بالاس 2-1 وسقوط أرسنال أمام أستون فيلا 1-0 في الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ورفع ليفربول بقيادة محمد صلاح رصيده للنقطة 37 بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف ونقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ16.

حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، وذلك بعد تكليفه بقيادة الفريق وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.

