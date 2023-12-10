8 صور ترصد اليوم الأول في معسكر منتخب الشباب بمشاركة 28 لاعبا

منتخب الشباب، انطلق اليوم معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، بمشاركة 28 لاعبا، وخاض المنتخب مرانه بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة.



تضم قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كلا من:

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم

الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم.

الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.



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ويستمر معسكر منتخب الشباب حتى يوم الجمعة المقبل.

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة شمال إفريقيا

وأنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، قبل أسبوعين، مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

بطولة شمال إفريقيا كانت أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف

استقبلت شباكه: 7 أهداف

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.