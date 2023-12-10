دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز ينتزع نقطة ثمينة بتعادل أمام صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في إنتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هجوم ضاغط من فريق صن داونز بحثا عن الهدف الأول، إلا أن تألق دفاع الفريق السماوي والحارس أحمد الشناوي نجحا في التصدي الغزوات الهجومية لصالح صن داونز.

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وشهدت الـ52 دقيقة فرصة تهديف حقيقية على مرمى بيراميدز، إلا إنها مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيمن لمرمى أحمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 69 دخول عبدالله السعيد ومصطفى فتحي بدلا من كريم حافظ ووليد الكرتي.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص المباراة لصالح بيراميدز بعد مرور وتمريرة سحرية من مصطفى فتحي إلى فخرى لاكاي في مواجهة مرمى صن داونز إلا أن الأخير أهدر الفرص بغراية.

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل بيتر شالوليلي أول أهداف صن داونز، إلا أن القدر كان رحيما بفريق بيراميدز بعدما تم إحتساب الهدف تسلل براية من المساعد الثاني كارين فومو.

وفي الدقيقة 90، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال لاعب بيراميدز ليكمل الفريق المصري الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

تشكيل صن داونز أمام بيراميدز

وجاء تشكيل فريق صن داونز لمواجهة بيراميدز كالتالي:

مباراة بيراميدز وصن داونز

المباراة جاءت صعبة تكتيكيا بين الفريقين حيث سعي كلا منهما بيراميدز وصن داونز تحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الأولي التي تشهد صراعا شرسا بين بينهما ومعهما مازيمبي ونواذيبو.