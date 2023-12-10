توتنهام يضرب نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق توتنهام هوتسبير، فوزا كاسحا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب توتنهام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام ضد نيوكاسل

وتقدم توتنهام بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق دوستيني أودوجي، ثم عزز ريشارليسون تقدم توتنهام بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني زاد فريق توتنهام غلتهم التهدبفبة بهدفين أخرين عن طريق ريشارليسون في الدقيقة 60، والكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 85 من ركلة جزاء

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زإستطاع جولينتون أن يحرز هدف حفظ ماء الوجه لفريق نيوكاسل في الدقيقة 90

ملخص المباراة

تسديدة من تشارلسون من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5 تصطدم بدفاع نيوكاسل وتخرج ركنية لتوتنهام.

هجمة لتوتنهام في الدقيقة 7 تصل الكرة عند سون وكادت أن تكون فرصة هدف لكن دفاع نيوكاسل تصدى للكرة.

توتنهام يضغط بكل قوته وهجمات متتالية على نيوكاسل في الدقيقة 19 الذي يكتفي بالدفاع ولم يشكل أي تهديد حقيقي على مرمى توتنهام

ويسفر الضغط الهجومي لأصحاب الأرض عن الهدف الأول في مرمى نيوكاسل، وجاء الهدف بعد إنطلاقة رائعة من القائد سون ثم عرضية أرضية قابلها أودوجي بتسديدة بيسراه إلى داخل الشباك

يستمر الضغط الهجومي من جانب توتنهام ويسفر عن الهدف الثاني في الدققية 38، وجاء الهدف بعد انطلاقة من سون المتألق وعرضية أرضية وصلت عند ريتشالسون قابلها إلى داخل الشباك

وجاء الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 60 من كرة طويلة من بيدرو بورو وصلت عند ريتشارليسون استلمها وراوغ الحارس وسددها بيسراه إلى داخل الشباك

أما هدف توتنهام الرابع فقد جاء بعد أن سدد سون الكرة قوية إلى داخل الشباك على يمين الحارس في الدقيقة 86.

واستطاع نيوكاسل أن يسجل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 90 من كرة مقطوعة من دفاع توتنهام تصل عند ويلسون يمررها إلى جويلاينتون يسددها أرضية قوية على يمين حارس توتنهام إلى داخل الشباك





فريق نيوكاسل يونايتد، فيتو

تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل

وأعلن بوستيكو غلو التشكيل الرسمي لفريق توتنهام والذى سيخوض بها مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويبدأ توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: فيكاريو.

الدفاع: بورو، روميو، دافيز وأودوجي.

الوسط: بيسوما، سار وكولوسيفسكي.

الهجوم: جونسون، سون، وريتشارليسون.

تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل

تشكيل نيوكاسل لمواجهة توتنهام

أما فريق نيوكاسل يونايتد فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

الدفاع: كيران تريبيير- جمال لاسيليس- فابيان شار- فالينتينو ليفرامينتو.

الوسط: لويس ميلي- برونو جيماريش- جويلينتون.

الهجوم: ميجيل ألميرون- أليكساندر إيزاك- أنتوني جوردون.

طموحات توتنهام ونيوكاسل في لقاء اليوم

فريق توتنهام يسعى لكسر سلسلة نتائجه السلبية في مبارياته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، حيث فشل في تحقيق أى فوز فى آخر 5 مباريات، بعدما تعادل في لقاء وخسر 4، ويمتلك توتنهام في رصيده 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب 26 نقطة.

على الجانب الأخر يسعى فريق نيوكاسل يونايتد لتحقيق الفوز على توتنهام على أرضه ووسط جماهيره وخطف الثلاث نقاط من أجل دخول المربع الذهبي ومزاحمة الكبار على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ”.