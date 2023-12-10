فيتوريا في القائمة، الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يعلن أفضل 20 مدربًا في العالم

فيتوريا، تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدربا للمنتخبات في موسم 2023.

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ضمت القائمة بجوار روي فيتوريا كلًا من لويس ديلا فونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في القائمة التي ضمت 20 مدربا.

وجاء روي فيتوريا في المركز الثامن عشر بين أفضل مدربي العالم في موسم 2023

اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

وعلمت “فيتو” أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فوجئ بقرار طارق حامد والذي يعتبره من أفضل لاعبي الفراعنة سواء خلال الفترة التي قضاها معه بصفوف المنتخب او السنوات الماضية.

فيتوريا حزين من قرار طارق حامد

وكشف مصدر أن فيتوريا كان حزينًا بشأن قرار طارق حامد ورفض كل ما يقال حول أنه المتسبب في اعتزال نجم ضمك السعودي، ولكن تم أخذ رايه الشخصي لرفض تفكير اللاعب عن الإعتزال.

وتابع المصدر أن فيتوريا شدد على كون قرار طارق حامد نابع منه شخصيًا ويرفض كافة ما يقال حول كونه أحد أسباب قرار طارق حامد بالاعتزال لأنه لا يملك أي أزمات شخصية مع لاعب في المنتخب وقرار استبعاده من المنتخب بالمعسكر الأخير نتيجة لخطأ من اللاعب كان على المدرب البرتغالي تصحيحه حتى لا يتكرر ولكن هذا ليس معناه الاستبعاد الدائم من صفوف الفراعنة.

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي سيخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية، في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للكبار (كوت ديفوار 2024).

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

فيتوريا يحسم طرف المباراة الودية

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، هوية الفريق المنافس الذي يلتقيه الفراعنة في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024 .

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن فيتوريا استقر على مواجهة منتخب من إفريقيا السمراء من التصنيف الثاني، ورفض فيتوريا أن يواجه منتخبات آسيوية أو أوروبية أو لاتينية، على الرغم من تلقي اتحاد الكرة العديد من العروض من مدارس كروية مختلفة لمواجهة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتمسك فيتوريا بمواجهة أحد منتخبات إفريقيا السمراء في معسكر يناير المقبل المقرر انطلاقه يوم 3 يناير ويستمر حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار، لا سيما أن مجموعته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، كلها من منتخبات إفريقيا السمراء، ولا تضم أي منتخب أفريقي عربي.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.