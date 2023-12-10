ليفربول يقتنص الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 16

ترتيب الدوري الانجليزي، اقتنص ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه علي كريستال بالاس 2-1 وسقوط أرسنال أمام أستون فيلا 1-0 في الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ورفع ليفربول بقيادة محمد صلاح رصيده للنقطة 37 بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف ونقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ16.

نتائج مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس 1-2 ليفربول

وولفرهامبتون 1-1 نونتجهام فورست

برايتون 1-1 بيرنلي

Advertisements

شيفيليد يونايتد 1-0 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث

أستون فيلا 1-0 أرسنال

لوتون تاون 1-2 مانشستر سيتي

فولهام 5-0 وست هام يونايتد

إيفرتون 2-0 تشيلسي

توتنهام 4-1 نيوكاسل يونايتد

ترتيب الدوري الانجليزي 2023 بعد الجولة الـ 16

1- ليفربول 37 نقطة

2- آرسنال 36 نقطة

3- أستون فيلا 35 نقطة

4- مانشستر سيتي 33 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 30 نقطة

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

8- برايتون 26 نقطة

9- وست هام يونايتد 24 نقطة

10- فولهام 21 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- تشيلسي 19 نقطة

13- وولفرهامبتون 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- نوتينغهام فورست 14 نقطة

17- إيفرتون 13 نقطة

18- لوتون تاون 9 نقاط

19- بيرنلي 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وفاز فريق أستون فيلا على ضيفه آرسنال، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيلا هدفه الأول عن طريق جون ماكجين بالدقيقة 7.

وبهذا الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

ليفربول يفوز علي كريستال بالاس



وقلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب.

وفي الدقيقة 29 تصدى أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بلاس واستمرَّ ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أحرز جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 75.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن هيرفي إليوت من تسجيل هدف ليفربول الثاني والفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.