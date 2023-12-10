الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري التركي، تريزيجيه يسجل هدفين ويقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب

محمود حسن تريزيجيه،
محمود حسن تريزيجيه، فيتو

الدوري التركي، قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، ونادي طرابزون سبور، فريقه لفوز هام على نظيره غازي عنتاب، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفين من ثلاثية فريقه في شباك غازي عنتاب، في المباراة التي شارك فيها بشكل أساسي، قبل استبداله في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 35 سدد محمود تريزيجيه كرة خطيرة كادت أن تسكن الشباك لولا تألق حارس غازي عنتاب الذي تصدى لها وأبعدها بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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ومع بداية الشوط الثاني، أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 48 بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55 مرر عبد القادر عمر لاعب طرابزون كرة لباكاسيتاس الذي سددها في الشباك ليضاعف النتيجة بالهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 76، واصل محمود تريزيجيه تألقه في المباراة بعدما استلم كرة عرضية ليسددها بقوة داخل الشباك ليعلن تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 80 نجح أصحاب الأرض في إحراز هدف تقليص الفارق عن طريق دينيس دراجوس وذلك بعدما سدد كرة قوية من ركلة حرة.

وفي الوقت بدل الضائع أخرج مدرب طرابزون سبور محمود تريزيجيه من المباراة لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، يعلن حكم المباراة نهايتها بفوز طرابزون سبور بنتيجة 3 / 1.

 

ترتيب طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 

ويدخل فريق طرابزون سبور هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 23 نقطة، في حين يتواجد غازي عنتاب في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

ويتطلع طرابزون لتحقيق الفوز وتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام كايسري سبور والتي انتهت بهدف دون رد.

وسبق وساهم تريزيجيه في 3 أهداف مع طرابزون في الموسم الحالي إذ سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

 

تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي 

وجاء تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي كالتالي: حراسة المرمى: شاكير 

خط الدفاع: لارسن، ميندي، دنسفيل، إرين المالي.

خط الوسط: اوزديمير، عبد القادر عمر، تريزيجيه، باكاسيتاس، فيسكا.

خط الهجوم: أوتواتشو.

 

تشكيل غازي عنتاب أمام طرابزون في الدوري التركي

فيما ضم تشكيل غازي عنتاب كلا من: 

حراسة المرمى: نيتا.

خط الدفاع: مورايس، دجيلوبودجي، نكولو، اسكيهيلاتش.

خط الوسط: بيكل، أوزكيك، تشاغليان، مكسيم، ماركوفيتش.

خط الهجوم: دراجوش.

الدوري التركي، تريزيجيه يسجل في تقدم طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بثنائية

أرقام محمود تريزيجيه مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

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