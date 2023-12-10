الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس مدينة كرداسة يتفقد سير الانتخابات في المعتمدية (صور)

رئيس مدينة كرداسة
رئيس مدينة كرداسة يتفقد سير الانتخابات، فيتو

أجرى اللواء دكتور خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة جولة تفقدية لمتابعه  سير عملية  الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الأحد، وذلك بوحدة المعتمدية يرافقه  حسام ايهاب رئيس وحدة المعتمدية ومجموعة العمل المرافقة.

 

غرف العمليات بمحافظة الجيزة 
 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  شدد على  جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات. 
وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

Advertisements


محافظة الجيزة
 

وكانت  محافظة الجيزة  أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات. 


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات والتى تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال عدد ٦ ملايين و٢٣٤ ألفا و٣١٨ ناخبا من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة علي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

على كراسٍ متحركة، ذوو الهمم يشاركون في انتخابات الرئاسة بقنا (صور)

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

وبدأت في  التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا.

 

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

Advertisements

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، 

 

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

الاطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

 

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

 

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

 

الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

 

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

 

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

                                                                        

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية القادمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوحدات المحلية مجلس الوزراء مركز ومدينة كرداسة

مواد متعلقة

خليط السكر البنى وزيت جوز الهند للتخلص من قشرة الشعر

بريست يخطف فوزا أمام ميتز بهدف في الدوري الفرنسي

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لوتون ويستعيد ذاكرة الانتصارات

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

بعد تهنئة داليا زيادة لجيش الاحتلال، صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صورة الفلسطينيين العراة

بوادر أزمة بين السودان والإمارات، الخرطوم تطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

معجزات المسافة صفر، القسام تستهدف ناقلة جند و5 دبابات إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

Advertisements

منوعات

المزيد

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

ابتهالات وأناشيد دينية وتنورة، أجواء مميزة أمام لجنة انتخابات بالجمالية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

تراجع سعر شراء اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

المزيد

انفوجراف

7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

تفسير حلم ركوب المركب فى المنام وعلاقته بكثرة الأزمات والتخبطات

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية