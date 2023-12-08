الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمحيط محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية اليوم الجمعة بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة الطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العملية الانتخابية..
وخلال جولته بشارع أحمد عرابي للوقوف علي الحالة العامة للطريق شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للجزر الوسطى والأرصفة ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

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ووجه راشد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال برفع ناتج الأعمال أولا بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل ومراعاة المظهر الحضارى خلال تنفيذ الحدائق واللاندسكيب.
وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محور ٢٦ يوليو حيث تابع راشد أعمال تطوير ورفع كفاءة  الأرصفة وأعمدة الإنارة والتشجير على جانبى الطريق.
ورافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء العجوزة والدقى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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