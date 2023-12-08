"مترو شبين القناطر" حل جذري لأزمة النقل في شمال القاهرة الكبرى.. يستوعب نقل أعداد أكبر من الركاب.. وخبراء: الزيادة السكانية سبب إنشائه

مترو شبين القناطر، بهدف التوسع فى استخدام شبكة خطوط متروالأنفاق، بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، أعلنت وزارة النقل عن استبدال خط قطارات 23 يوليو الذي يمتد إلى منطقة شبين القناطر بمترو الأنفاق من خلال مد الخط الأول لمترو (المرج-حلوان) شمالًا حتى شبين القناطر بطول حوالي 19 كيلو مترا مع إلغاء 12 محطة قطار.

الدكتور حسن مهدي خبيرالنقل وأستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أكد لـ فيتو على أن عملية أستبدال قطار 23 يوليو بمد الخط الأول لمترو الأنفاق، جاء نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها هذه المنطقة حاليًا، مما شكل ضغطا على خطوط القطاراتو وسائل النقل السطحية على الطريق بين القاهرة وشبين القناطر.

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خط سير مترو شبين القناطر،فيتو

مزايا تحويل قطار شبين القناطر إلى مترو أنفاق

وأوضح خبيرالنقل أن عملية استبدال خط القطار23 يوليو بمد الخط الأول للمترو يحقق مجموعة من المزايا أهمها.

- نقل أعداد أكبر من القطارات.

- سرعة أكبر في نقل الركاب.

- أقل تلوث على البيئة من وسائل النقل الأخرى.

- أكثر أمانا من الوسائل الأخرى.

- الحد من استخدام الوقود.

وأضاف الدكتور حسن مهدي أن مشروعات النقل التي تستهدفها الدولة حاليا تعتمد على تسهيل دخول المواطنين إلى داخل إقليم القاهرة الكبري في ظل الضغط الكبير على وسائل النقل الجماعي.

تطوير الخط الأول للمترو،فيتو

محاور تطويرالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان- المرج الجديدة)

وأشار خبير النقل إلى أن مد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى شبين القناطر لابد أن يتزامن معه عملية تطوير شاملة في البنية الأساسية من خلال مجموعة عناصر أهمها.

- توفير الكهرباء اللازمة لعمل القطارات.

- تطوير المحطات القديمة لاستيعاب أعداد الركاب المحتمل زيادتهم بعد دخول المحطات الجديدة.

- تطوير القطارات القديمة والعمل على زياداتها بما يتناسب مع أطوال الخط.

- تطوير منظومة حجز التذاكر من أجل تقليل الضغط على شبابيك الحجز.

- تقليل زمن التقاطر لتقليل زمن الرحلة.

- الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التشغيل والإدارة

الهدف من إنشاء مترو شبين القناطر

أكدت وزارة النقل على أن المشروع يستهدف استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر، بالإضافة إلى استخدام وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة حيث سيتم التنفيذ فى مسار معزول وإلغاء ‏المزلقانات لتجنب الحوادث.

وتسعى وزارة النقل إلى تحقيق تكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية بمناطق الامتداد و تقليل استخدام المركبات على الطرق الرئيسية والمحاور لخفض تكاليف الصيانة للطرق ‏والانبعاثات الملوثة للبيئة من المركبات السطحية.‏

وزير النقل،فيتو

تمويل مشروع مد الخط الأول للمترو إلي شبين القناطر

وخلال اجتماع الفريق كامل الوزيروزيرالنقل مع وفد من البنك الأوروبي للاستثمار EIB أكد على التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المشروعات المشتركة كما اشادت نائب البنك الأوروبي للاستثمار EIB بالتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم قطاع النقل في مصر

حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحيتة مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وتجديد أعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش.

واستعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في اطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 مثل مشروع مد الخط الاول للمترو حتي شبين القناطر والمرحلة الثانية من قطار ابو قير من محطة مصر حتي العجمي وتطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد ابو كبير/ المنصورة وخط سكة حديد (شربين / قلين / دمنهور) بالإضافة الي الربط بعدد من دول الجوار مثل الربط السككي مع دول الجوار جنوبا بمد خط السكة الحديد الي وادي حلفا بالسودان وغربا بمد خط السكة الحديد من السلوم الي بني غازي بليبيا وشرقا بمد خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد ثم إلى رفح ومنها الي طابا.

وزير النقل: خطوط مترو الأنفاق وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة

وزير النقل شهد توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم و14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار، حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس طارق جويلى – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب المكتب الاستشارى إنطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وغرب ووسط أسيا – TYPSA.

وأشار وزير النقل أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، ولتقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر، واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

الحط الأول للمترو،فيتو

كامل الوزير: ا لخط الأول لمترو الأنفاق هوالعمود الفقري لشبكة مترو

وأوضح وزير النقل أن الخط الأول لمتروالأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

وتعتمد خطة تطوير الخط الأول للمترو على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الحفاظ على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لاستكمال المخطط الإستراتيجى للنقل في مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذهم وما يستجد من خطوط تضاف لهذه الشبكات لتغطية التوسعات العمرانية داخل المدن الجديدة.