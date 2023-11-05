الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

قطار ديزيرو، فيتو
قطار ديزيرو، فيتو

شهد معرض ومؤتمر النقل الذكى  TransMEA  الذي يقام في القاهرة في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر أول ظهور لقطار "ديزيرو “Desiro الذكى الكهربائى الإقليمي (160 كم/ساعة)، والذي تصل السعة الإجمالية له 849 راكبًا، ويعمل تصميم القطار المكون من طابقين على رفع كفاءته في الأداء وزيادة راحة الركاب. 

وسائل راحة للركاب 

ويتضمن قطار ديزيرو باقة من وسائل الراحة الحديثة التي يستفيد منها الركاب، ومن بينها أربع دورات مياه، ومكانين للكراسي المتحركة لمتحدي الإعاقة، وعربة ترولي خاصة، وكذلك أحدث نظم معلومات للركاب و24 كاميرا مراقبة CCTV، ويشمل قطار ديزيرو على مقابس الكهرباء ومخارجUSB متاحة بسهولة للاستخدام.

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وكشف  المهندس  طارق على، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في مصر، والتى  تنفذ حاليًا شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر أنهم سينتهون قريبًا من تصنيع أول قطار كهربائى سريع سيتم تشغيله في مصر من طراز فيلارو Velaro (230 كم/ساعة) في مصانع الشركة بألمانيا وبمجرد استكمال تصنيعه، سيتم شحن قطار الفيلارو Velaro إلى مصر. 

ويتم حاليا إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كم وتربط 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد بقطارات يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/ساعة. عند إكتمال هذه الشبكة الكهربائية فإنها ستقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% مقارنة بوسائل النقل البرية الحالية سواءً بالسيارات أو الحافلات.

 وسيتم توريد 41 قطارًا كهربائيا سريعًا من طراز "فيلارو “Velaro، و94 قطار إقليمي ذو سعة عالية من طراز "ديزيرو “Desiro، و41 جرار بضائع من طراز "فيكترون “Vectron وإقامة ثمانية ورش ونقاط لتخزين القطارات، وعقد لتقديم خدمات الصيانة يمتد لـ 15 عامًا مع تركيب نظام إشارات آمن وموثوق اعتمادًا على تكنولوجيا النظام الأوروبي للتحكم الآلى في مسير القطارات (ETCS L2) على الخطوط الثلاث الجديدة التي يتضمنها المشروع، فضلًا عن نظام لإمداد الطاقة الكهربائية. 

وتشمل شبكة القطار الكهربائى السريع خط حدائق أكتوبر (6 أكتوبر) - أبو سمبل (1100 كم) ويعزز هذا الخط التنمية المستدامة والربط بين المناطق الحضرية المختلفة في مصر من الشمال للجنوب على طول مجرى نهر النيل كما أن التركيز على سهولة الوصول والاستفادة من الخط وحداثة تجربة السفر، يعزز إمكانيات هذا الخط على دعم الفرص الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الحضرية المستدامة.

وخط سفاجا - الغردقة - قنا (225 كم): من أجل تنشيط حركة السياحة في الأقصر، وربط مواقع ووجهات التراث العالمي مع شواطئ البحر الأحمر، سينقل هذا الخط المسافرين مباشرة للمعالم التاريخية، وسيساهم في تنمية قطاع السياحة في مصر بالإضافة لذلك، سيؤدي دمج خط شحن البضائع من وإلى ميناء سفاجا لتعزيز حركة الواردات والصادرات، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي لمصر.

منظومة نقل حديثة ومستدامة 

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وتشمل شبكة الخطوط الكهربائية خط العين السخنة - الإسكندرية - مرسى مطروح (660 كم): يمثل هذا الخط طفرة فى نقل الركاب والبضائع من خلال ربط البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة وكذلك بالمناطق والمدن الرئيسية على هذا الخط وصولًا لمدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح، وبالتالي تعزيز الربط والتنقل بين المدن بمنظومة نقل حديثة ومستدامة.

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