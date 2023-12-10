الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير النقل: أدليت بصوتي لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب وراعى مصلحة الوطن

وزير النقل،فيتو
وزير النقل،فيتو

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم  في لجنة مدرسة  سيزا نبراوى الأعداديه بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته، “إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية” معربا عن سعادته بالاقبال الكبير للمصريين  والذي رفعو اعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030  

تصريحات وزير النقل بعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

واضاف:" هذا المشهد العظيم يثبت ان المصريين  دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم، وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم  لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت  خلال الفترة الماضية  وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن".

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وأشار وزير النقل الى انه أدلى بصوته اليوم لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع  اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد  الجمهورية الجديدة، مضيفا:" ادليت بصوتي  لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية  والرؤية الثاقبة  والشجاعه والذي يعمل دائما  من اجل خدمة الشعب المصري العظيم".

و أشار وزير النقل الى ان الشباب دائما فى الطليعة  ولابد ان يدلوا بصوتهم لانهم المستقبل وان يثبتوا للعالم ان شباب مصر بخير وواعي وحريص على مصلحة بلده مضيفا  ان الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بان الانتخابات محسومة لمرشح بيعينه  فلابد للشباب من النزول  والمشاركة حتى لو رأوا ان هناك   مرشح فرصته اكبر من باقى المرشحين  وليثبت الشباب للعالم انه على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريص على اختيار رئيسه بنفسه

كما أشاد وزير النقل بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم،، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم

 الانتخابات الرئاسية


ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

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