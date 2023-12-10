أعراض النزلة المعوية، أسبابها وأسرع طرق العلاج

اعراض النزلة المعوية، يمكن اكتشافها بسهولة، والنزلة المعوية هي التهاب في المعدة والأمعاء يسببه عادة فيروس أو بكتيريا. تتسبب هذه العدوى في تلف بطانة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المزعجة.



أعراض النزلة المعوية

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض النزلة المعوية يمكن اكتشافها سريعا وبسهولة، والتي تتمثل فيما يلي:

الإسهال

التقيؤ

المغص

الألم في البطن

الحمى

التعب

وأضاف الدكتور محمد، أنه في معظم الحالات، تكون النزلة المعوية حالة خفيفة وتستمر لبضعة أيام فقط. ومع ذلك، يمكن أن تكون أكثر خطورة لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

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أسباب النزلة المعوية

وأشار الدكتور محمد، إلى أنه يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات النزلة المعوية، وبعض الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

فيروس الروتا، وهو أكثر الأسباب شيوعًا للنزلة المعوية عند الأطفال الصغار.

الفيروس الغدي، وهو سبب شائع آخر للنزلة المعوية عند الأطفال.

السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تنتشر من خلال الطعام الملوث أو الماء.

الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا أخرى يمكن أن تنتشر من خلال الطعام الملوث أو الماء.

الجيارديا، وهي طفيل يمكن أن ينتشر من خلال الماء الملوث أو الطعام.

النزلة المعوية

الوقاية من النزلة المعوية

أكد الدكتور محمد، أن هناك عدة طرق للوقاية من النزلة المعوية، بما في ذلك ما يلي:

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

طهي الطعام جيدًا.

تجنب شرب الماء غير المعبأ في زجاجات.

غسل الفواكه والخضروات الطازجة قبل تناولها.

علاج النزلة المعوية

أوضح الدكتور محمد، انه في معظم الحالات، لا يتطلب علاج النزلة المعوية سوى الراحة وشرب الكثير من السوائل، وقد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات أو المضادات الحيوية في الحالات الشديدة أو التي تسببها البكتيريا.

نصائح للرعاية الذاتية

إذا كنت تعاني من النزلة المعوية، فإليك بعض النصائح للرعاية الذاتية التي قد تساعدك على الشعور بالتحسن بشكل أسرع:

اشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

تناول الأطعمة الخفيفة التي تكون سهلة الهضم، مثل الخبز المحمص والأرز والمرق.

تجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المقلية.

خذ قسطًا من الراحة حتى تشعر بالتحسن.

وينصح الدكتور محمد، أنه إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فاستشر الطبيب:

حمى أعلى من 38.9 درجة مئوية.

إسهال مستمر لأكثر من 3 أيام

دم أو مخاط في البراز

ألم في البطن شديد

غثيان وقيء مستمر

جفاف شديد