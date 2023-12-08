الجمعة 08 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

كيف تنتقل النزلة المعوية، وما أعراضها؟

النزلة المعوية، فيتو
النزلة المعوية، فيتو

النزلة المعوية أو التهاب الأمعاء الفيروسي هي عدوى فيروسية في الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا في الجهاز الهضمي مثل القيء والإسهال وعادة ما تكون قصيرة ولكنها يمكن أن تكون معدية للغاية.

ما هي النزلة المعوية؟

النزلة المعوية هي عدوى فيروسية تؤثر على المعدة والأمعاء، وتسبب أنفلونزا المعدة أعراضًا معدية معوية مثل الإسهال وتشنجات البطن والغثيان، ولا تعد جرثومة المعدة فيروسًا دائمًا - أحيانًا تكون بكتيريا أو طفيليًا - ولكن في كل الحالات تكون الأعراض متشابهة.

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النزلة المعوية، فيتو

أعراض النزلة المعوية

أعراض النزلة المعوية الأكثر شيوعًا هي:

إسهال.

استفراغ وغثيان.

فقدان الشهية.

آلام في البطن وتشنجات.

تأتي هذه الأعراض من التهاب في المعدة والأمعاء، الالتهاب هو تنشيط الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس.

إذا كانت العدوى أكثر شدة، أو إذا كان جهازك المناعي يتفاعل معها بقوة أكبر، فقد يكون لدي المريض ما يعرف بالأعراض الجهازية، وتأتي هذه الأعراض من التهاب في أجهزة الجسم الأخرى خارج الجهاز الهضمي وهذا هو المستوى التالي من الاستجابة المناعية للفيروس.

وقد تشمل الأعراض الجهازية ما يلي:

الحمى.

القشعريرة.

التعب.

آلام الجسم.

الصداع.

تورم العقد الليمفاوية.

بداية النزلة المعوية

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يبدو أن أعراض النزلة المعوية تظهر فجأة ومن العدم، وقد تتقيأ أو تصاب بالإسهال عدة مرات في اليوم الأول.  

وتظهر الأعراض بعد يوم أو يومين من تعرضك للفيروس ولحسن الحظ، فإنها عادة ما تنتهي بالسرعة نفسها وتحل خلال يوم أو يومين.

مراحل النزلة المعوية

مراحل الإصابة بالنزلة المعوية هي:

التعرض، من المرجح أن تصاب النزلة المعوية من شخص ما في مجتمعك، خاصة في بيئة مغلقة مثل المدرسة او الجامعة او مكان العمل أو دار رعاية المسنين، ونظرًا لأن الأعراض تستغرق بعض الوقت لتتطور، فقد تسمع عن تفشي المرض لاحقًا، بعد تعرضك للمرض.

الحضانة، بمجرد الإصابة بالفيروس، سيبدأ في التكاثر داخل الجسم وهذه هي فترة الحضانة، لن تظهر عليك أعراض حتى يتكاثر الفيروس بدرجة كافية لتنبيه الجهاز المناعي ويستغرق هذا عادةً بضعة أيام، اعتمادًا على الفيروس.

العدوى الحادة، التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو عدوى حادة مما يعني أنه مفاجئ ومؤقت وعندما يسجل الجهاز المناعي التهديد، فإنه ينشط الاستجابة الالتهابية للقضاء على الفيروس وهذا ما يسبب أعراض المرض.

النزلة المعوية، فيتو

استعادة، ستلاحظ أن أعراضك تقل عندما ينتصر الجهاز المناعي في المعركة ضد الفيروس في نهاية المطاف، سوف تتوقف الأعراض، وسوف تشعر بالتحسن لكن قد تستمر في طرح الفيروس في البراز لبضعة أيام، مما يعني أنك لا تزال معديًا وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

كم من الوقت تستمر أنفلونزا المعدة؟

عادة ما تستمر أنفلونزا المعدة بضعة أيام فقط، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوع أو أسبوعين في الحالات الشديدة، وقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة صعوبة في التغلب على الفيروس، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول.

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