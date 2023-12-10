الأحد 10 ديسمبر 2023
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انفوجراف

نسب الزيادة فى 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي (انفوجراف)

صورة ارشيفية، فيتو
صورة ارشيفية، فيتو

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