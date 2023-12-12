التفاصيل الكاملة لعودة الفخراني في رمضان 2024..صُناع "عتبات البهجة" يتحدثون

عتبات البهجة، عقب عامين من الغياب.. يعود الفنان يحيى الفخرانى للمشاركة والتنافس بالماراثون الرمضاني من جديد بعمل فنى بروح أدبية بتوقيع الكاتب إبراهيم عبد المجيد ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب برئاسة جمال العدل. إذ تجتمع تلك الأسماء لتقديم «عتبات البهجة» بالنصف الثانى من موسم رمضان 2024، وهو ينتمى للمسلسلات الـ15 حلقة.

ويظهر “الفخراني” بثوب جديد فى مسلسله الرمضانى، سواء على مستوى الكتابة أو مستوى الإخراج، إذ سيتخلى عن نجله المخرج شادى الفخرانى عقب تعاونهما على مدار أكثر من 3 مسلسلات قدمها مؤخرًا ومنها الخواجة عبد القادر وونوس، وقرر أن يعود للعمل مع مجدى أبو عميرة الذى قدم له عدة نجاحات كبيرة أبرزها مسلسله الشهير “يتربى فى عزو” الذى تصدر نسبة مشاهدات رمضان فى سنة عرضه عام 2007 كل الدول العربية، وحقق نسب مبيعات ضخمة بالفضائيات، وقال الفخرانى عن قراره بالاستعانة بالمخرج مجدي أبو عميرة لأنه مخلص فى عمله ويناسب المعالجة الدرامية التى كتبها الدكتور مدحت العدل لمسلسل «عتبات البهجة».

فيما قال صاحب المعالجة الدرامية لـ“عتبات البهجة” الدكتور مدحت العدل لـ“فيتو”: إن رواية عتبات البهجة تشع سعادة وقيمة وبهجة خالصة، وأن المعالجة قائمة بنسبة 90% على رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد مع إضافة بعض الرتوش والحبكة الدرامية اللازمة.

وتابع “مدحت العدل”: “العمل سيخرج بتوقيعه كسيناريست، ومن إنتاج بيت العدل الكبير”، مؤكدًا أنه سواء على المستوى الكتابى أو الإنتاج فإن شركة العدل حريصة على تقديم الفخرانى بثوب مختلف فى 2024.. فعلى الرغم من كونه سيظهر جدا كما ظهر فى مسلسل “نجيب زاهى زركش” إلا أن الجد ودوره فى حياة أحفاده سيكون مختلفًا تماما، فأجواء العمل الجديد ستسير فى عالم البهجة والنشوة والمتعة والسحر.. ويشاركه فى العمل عدة نجوم أبرزهم الفنانتين نجلاء بدر والفنانة جومانا مراد.

ومن جانبه أعرب الأديب إبراهيم عبد المجيد صاحب رواية «عتبات البهجة» لـ “فيتو" عن انزعاجه “غير” الشديد على صُناع وفريق عمل المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، كونهم تجنبوه دون داعٍ ولم يتعاقدوا معه، ولم يتصل به أحد من شركة الإنتاج أو طاقم العمل، وأنه لم يعلم ببدء العمل فى المسلسل إلا عبر المواقع الصحفية وهو ما أثار حفيظته.

كما أضاف إبراهيم عبد المجيد أنه يرى أن عتبات البهجة رواية نجاحها دراميا شبه مضمون، وأنه ليس لديه اعتراض على تمثيل روايته فى مسلسل تلفزيونى، ويرجح أن فكرة تقديم الدكتور يحيى الفخرانى والدكتور مدحت العدل للمسلسل فى رمضان 2024 دون الرجوع له لأنهم يعلمون تمام العلم أن هذا لن يغضبه وأنهم جميعهم أصدقاء، ولكن أزعجه أن يعلم بتحويل العمل من خلال الأخبار قائلًا: شعرت وكأننى غريب عن الرواية.

وتابع “عبد المجيد” حديثه بأن رواية عتبات البهجة كان مقررًا البدء فيها قبل 5 أعوام فى فيلم سينمائى بعنوان “شاى بالزنجبيل”، ولكن بأبطال آخرين، وكانوا الراحل فاروق الفيشاوى والمخرج عمر عبد العزيز ومعالجة درامية لـ هالة خليل، إلا أن إصابة الفيشاوى بالداء الخبيث ورحيله المفاجئ أوقف المشروع، وتدور أحداث الرواية عن حياة رجل فى الخمسين من عمره يُبحر فى سماء الماضى ويقع فى توهة الحاضر، وهى بالتحديد رواية تحاكى الواقع المصرى من تطور وإخفاق على مدى سنوات مختلفة، ليصل الرجل فى النهاية عند مفترق طرق يدله على أن الوقوف على عتبات البهجة خير من البهجة ذاتها.

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