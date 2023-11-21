الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

إبراهيم عبد المجيد يعلن عن إصدار رواية جديدة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

إبراهيم عبد المجيد،
إبراهيم عبد المجيد، فيتو

 أعلن الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد عن صدور عمل روائي جديد له معنون بــ" نوفيلا.. قاهرة اليوم الضائع"، والذي من المُقرر أن يتم طرحه بالدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب فى يناير 2024.

وكتب عبد المجيد: باعتذر لنفسي لأني بعدت 3 ساعات أمس عما حولي لأراجع البروفة الأولى لهذه الرواية القصيرة - نوفيلا - التي ستصدر في معرض الكتاب القادم عن دار المتوسط. 

متابعا: كل كاتب بيعجب بأعماله لكن أنا كنت مبسوط لأن لا زال لدي نعمة الخيال من الله رغم كل الآلام التي فيك والتي حولك.

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ومؤخرًا.. صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، كتاب "آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان" للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، حيث طرحته الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة. 

كتاب آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان 

ومن أجواء الكتاب: "يتذكر إبراهيم عبد المجيد ويلقي ضوء على ماتم نسيانه أو إهماله من صفحات التاريخ الروحي والمادي للوطن.. التاريخ الروحي بما فيه من كفاح من أجل الحرية، والتاريخ المادي بما فيه من بقايا نهضة في العمارة والطرق والحدائق وما تشاء… الكاتب يدعونا أن نتذكر معه ففي الذاكرة حياة. هنا مقالات تعكس رحلة عميقة من الدراسة والفهم عبر التاريخ والتجارب. فيها إجابات، لكن تذكرنا بالأسئلة الكبرى للحياة وليست مجرد تعليقات عابرة. نُشرت في مواقع وصحف هامة في مصر وخارجها، فضلا عن متابعات لبعض الكتب الرائعة التي صدرت في الأعوام الأخيرة لها بصمتها على حياتنا الثقافية". 

 

ونتابع: "فلسطين حاضرة بالمقاومة هنا أو بشعرائها مثل محمود درويش. المدهش أن كل من كتب عنهم مثل أحمد فؤاد نجم أو محمد أبو الغيط وغيرهما من أنصار الحق وفلسطين، الحاضر بيننا منهم، والراحل لا يغيب. كذلك من كتب عن كتبهم. ليس الأمر صدفة، لكنه الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد لا يغيب عن روحه الوطن والأمل. هنا حديث عن فيض الأرض وخيرها من الفكر والبشر الذي يتجاوز أي حصار، فكل حصار زائل  مهما طال".

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