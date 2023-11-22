الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، تفاصيل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

يحيى الفخراني، فيتو
يحيى الفخراني، فيتو

يستعد النجم الكبير يحيى الفخراني للعودة للدراما الرمضانية من جديد، وذلك من خلال مسلسل "عتبات البهجة" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل يحيى الفخراني الجديد مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومن المقرر أن يقدم السيناريو والحوار السيناريست مدحت العدل، ويخرجه مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج شركة العدل جروب، وينتمي لمسلسلات الـ 15 حلقة. 

مسلسل يحيى الفخراني الجديد 

ويعود بذلك يحيى الفخراني لدراما رمضان بعد غياب دام العاميين الماضيين، حيث كانت آخر أعماله في الدراما مسلسل نجيب زاهي زركش والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا. 

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يحيى الفخراني

ومسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

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