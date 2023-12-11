يحيى الفخراني يعود إلى الدراما الرمضانية بـ "عتبات البهجة"

قالت شركة “العدل جروب”: إنه بدأ التحضير لمسلسل يحيى الفخراني الجديد "عتبات البهجة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وقد جمعت أحدث صورة نشرتها الشركة عددا من فريق العمل، وهم: المنتج جمال العدل والفنانة جومانا مراد والمخرج مجدي أبو عميرة.

وقالت الشركة عن الصورة: "بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، بطولة النجمة چومانا مراد ومن إخراج مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية د.مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد".

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عودة الفخراني إلى الدراما الرمضانية

يحيى الفخراني يعود إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

الفخراني، فيتو

يشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروعا سينمائيا يعود لعام 2009، والذي كان سيخرجه المخرج عمر عبد العزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن تحول العمل إلى عمل درامي سيخرجه مجدي أبو عميرة في أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020.