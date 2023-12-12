اكتئاب الأطفال والمراهقين، الأعراض والأسباب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يصاحبه مجموعة من الأعراض بما في ذلك الحزن المستمر أو عدم الاهتمام بالحياة، ويشعر معظمنا بالحزن أو الوحدة أو الاكتئاب في بعض الأحيان حيث يعد رد فعل طبيعي على الخسارة أو صراعات الحياة أو احترام الذات المتضرر.

ولكن عندما يستمر الحزن الشديد - بما في ذلك الشعور بالعجز واليأس وانعدام القيمة - لعدة أيام إلى أسابيع ويمنع الشخص من عيش حياته، فقد يكون ذلك أكثر من مجرد حزن وذلك عندما يحين الوقت لطلب المساعدة الطبية.

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الاكتئاب عند الأطفال، فيتو

إذا لم يتم علاج الاكتئاب فقد يزداد سوءًا ويستمر لعدة أشهر، أو حتى سنوات، ويمكن أن يسبب الألم وربما يؤدي إلى الانتحار، كما يحدث لحوالي واحد من كل 10 أشخاص مصابين بالاكتئاب، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

أعراض الاكتئاب

يمكن أن تشمل:

صعوبة في التركيز وتذكر التفاصيل واتخاذ القرارات

الشعور بالذنب وعدم القيمة والعجز

التشاؤم واليأس

الأرق، أو الاستيقاظ في الصباح الباكر، أو النوم أكثر من اللازم

العصبية

فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت ممتعة في السابق

الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية

الأوجاع، والآلام، والصداع، أو التشنجات التي لا تزول

مشاكل في الجهاز الهضمي لا تتحسن حتى مع العلاج

استمرار مشاعر الحزن أو القلق أو الفارغ.

أفكار انتحارية أو محاولة انتحار

فقدان المتعة في الحياة

على الرغم من أن هذه الأعراض شائعة، إلا أنه ليس كل من يعاني من الاكتئاب يعاني من نفس الأعراض، مدى خطورتها وعدد مرات حدوثها ومدة استمرارها يمكن أن تختلف.

وقد تحدث الأعراض أيضًا في أنماط على سبيل المثال، قد يأتي الاكتئاب مع تغير الفصول (وهي حالة كانت تسمى سابقًا الاضطراب العاطفي الموسمي).

إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فقد يسبب لك أيضًا أعراضًا جسدية، وقد تشمل هذه آلام المفاصل وآلام الظهر ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في النوم وتغيرات في الشهية وربما تكون قد تباطأت في الكلام والحركات أيضًا والسبب هو أن المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالاكتئاب، وخاصة السيروتونين والنورإبينفرين، تلعب دورًا في المزاج والألم.

الاكتئاب عند الأطفال

يختلف اكتئاب الطفولة عن مشاعر الحزن والمشاعر اليومية التي يشعر بها معظم الأطفال، فإذا كان طفلك حزينًا، فهذا لا يعني أنه يعاني من الاكتئاب ولكن عندما يستمر حزنهم يومًا بعد يوم، فقد يكون الاكتئاب مشكلة، والسلوك التخريبي الذي يتعارض مع الأنشطة الاجتماعية العادية أو الاهتمامات أو العمل المدرسي أو الحياة الأسرية قد يكون أيضًا من علامات الاكتئاب.

الاكتئاب عند المراهقين

يشعر الكثير من المراهقين بالتعاسة أو تقلب المزاج ولكن إذا استمر حزن ابنك المراهق لأكثر من أسبوعين وكان يعاني من أعراض أخرى للاكتئاب، فقد تكون هناك مشكلة، راقب انسحابهم من الأصدقاء والعائلة، أو انخفاض أدائهم في المدرسة، أو تعاطي الكحول أو المخدرات، توجد علاجات فعال يمكن أن تساعدهم على تجاوز الاكتئاب مع تقدمهم في السن.

أسباب الاكتئاب

لم يحدد الأطباء الأسباب الدقيقة للاكتئاب، ويعتقدون أنه قد يكون مزيجًا من الأشياء، بما في ذلك:

بنية الدماغ، ويبدو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم اختلافات جسدية في أدمغتهم عن الأشخاص الذين لا يعانون من الاكتئاب.

كيمياء الدماغ، تلعب المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ والتي تسمى الناقلات العصبية دورًا في المزاج، عندما تصاب بالاكتئاب، فقد يكون السبب هو أن هذه المواد الكيميائية لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها أن تفعلها.

الهرمونات، تتغير مستويات الهرمون بسبب الحمل، أو مشاكل ما بعد الولادة، أو مشاكل الغدة الدرقية، أو انقطاع الطمث، أو لأسباب أخرى، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

علم الوراثة، لم يعثر الباحثون بعد على الجينات التي قد تكون مسؤولة عن الاكتئاب، ولكن من المرجح أن تصاب بالاكتئاب إذا كان شخص قريب منك مصابًا به.

أنواع الاكتئاب

تشمل الأنواع المختلفة من اضطرابات الاكتئاب التي يمكن لطبيبك تشخيصها ما يلي:

الاكتئاب، فيتو

الاكتئاب الشديد أحادي القطب

اضطراب الاكتئاب المستمر، والذي يُطلق عليه أيضًا عسر المزاج، عندما يستمر الاكتئاب لمدة عامين على الأقل.

اضطراب خلل تنظيم المزاج، عندما يصبح الأطفال والمراهقون غريبي الأطوار، غاضبين، ويعانون من نوبات شديدة أكثر شدة من رد الفعل النموذجي.

اضطراب ما قبل الحيض المزعج، عندما تكون لديك مشاكل مزاجية حادة قبل الدورة الشهرية، وتكون أكثر حدة من متلازمة ما قبل الحيض النموذجية (PMS).

اضطراب المزاج الناجم عن المواد (SIMD)، عندما تحدث الأعراض أثناء تناول عقار أو شرب الكحول أو بعد التوقف.

اضطراب الاكتئاب بسبب حالة طبية أخرى

قد يكون للاكتئاب الخاص بك سمات محددة أخرى، مثل:

محنة قلقة، أنت تقلق كثيرًا بشأن الأشياء التي قد تحدث أو بشأن فقدان السيطرة.

ميزات مختلطة، تعاني من الاكتئاب والهوس معًا - فترات من الطاقة العالية والتحدث كثيرًا واحترام الذات العالي.

ميزات غير نمطية، قد تشعر بالارتياح بعد الأحداث السعيدة، ولكنك تشعر أيضًا بالجوع وتحتاج إلى النوم كثيرًا وتكون حساسًا للرفض.

ملامح ذهانية، أنت تصدق أشياء غير حقيقية، أو ترى وتسمع أشياء غير موجودة.

الاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة، وتبدأ الأعراض أثناء الحمل أو بعد الولادة.

النمط الموسمي، تزداد أعراضك سوءًا مع تغير الفصول، خاصة في الأشهر الباردة والأكثر قتامة.

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