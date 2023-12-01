الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

الصحة تحذر مرضى الانسداد الرئوي من الإصابة بهذه الأمراض

الانسداد الرئوي المزمن,
الانسداد الرئوي المزمن, فيتو

حذرت وزارة الصحة مرضى الانسداد الرئوي المزمن من التعرض لعدد من الأمراض التى تمثل خطورة عليهم منها:


الالتهاب الرئوي
سرطان الرئة
مشكلات القلب
الاكتئاب والقلق
ضعف العضلات وهشاشة العظام

أعراض الانسداد الرئوي

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب مسببات مرض الانسداد الرئوي المزمن منها التدخين.

 

ويتعرض مرضى الانسداد الرئوي إلى حدوث مضاعفات وتفاقم الأعراض، لذا حذرت وزارة الصحة  الأشخاص المصابين بالانسداد الرئوي المزمن من حدوث نوبات تسمى نوبات التفاقم وتصبح الأعراض خلالها أسوأ من النمط الطبيعي.

 

Advertisements

 

وتشمل أعراض الانسداد الرئوي المزمن تتضمن:

١- ضيق النفس 

٢-ضيق الصدر

٣- السعال المزمن

٤-  مخاط وبلغم  

٥- عدوى الجهاز التنفسي المتكررة

٦-قلة النشاط

٧- فقدان الوزن غير المتعمد

٨- تورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين.

 

وطالبت وزارة الصحة بضرورة استشارة الطبيب عند حدوث أي مشاكل صحية لاتخاذ اللازم.

 

وتوفر وزارة الصحة مبادرة صحة الرئة "معاك للأفضل" حيث تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن لا تظهر إلا بعد حدوث ضرر كبير للرئة، وعادة  ما تزيد خصوصا إذا استمر التعرض للتدخين لذلك يجب التوقف عن التدخين فورًا.

 

مبادرة صحة الرئة

وتوفر وزارة الصحة خدمات  الكشف المجاني من خلال مبادرة صحة الرئة أحدث المبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والتي تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته،  ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب.

 

مرض السدة الرئوية 

وكشفت وزارة الصحة عن انتشار عيادات صحة الرئة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الكشف مجانًا.

 

ويتضمن الكشف بجهاز قياس وظائف التنفس بين المدخنين للكشف عن مرض السدة الرئوية وتثقيف المدخنين بأهمية الإقلاع عن التدخين.

 

اكدت وزارة الصحة أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يعد ثالث الأسباب المؤدية إلى الوفاة عالميًّا، مشيرة الى أهمية التشخيص والعلاج المبكرين، لإبطاء تفاقم الأعراض والنوبات.

 

وأوضحت أن مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو مرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء إلى خارج الرئتين

الصحة تكشف مدة التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي

منها الحمى وألم البطن، أعراض وأسباب مرض كاواساكي لدى الأطفال

وأشارت أن التعرض البيئي لدخان التبغ، والتعرض للغبار والأدخنة والمواد الكيميائية هي أبرز العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بالانسداد الرئوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعراض الانسداد الرئوي المزمن الانسداد الرئوي المزمن الالتهاب الرئوي الفيروس المخلوي سرطان الرئة مرضي الانسداد الرئوي المزمن مرض الانسداد الرئوي وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تكشف مدة التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي

الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

لصحة القلب والجهازين الهضمي والمناعي.. فوائد مذهلة للكاكا احرص على تناولها (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

شبانة: الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي

رئيس الأركان الإسرائيلي يخطر بلينكن موقف تل أبيب النهائي من العملية العسكرية في غزة

شغالين في كباريه ومالناش في البطّال، تعرف على أقوال شبكة الراقصة "قشطة" أمام المباحث

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

المصريون المقيمون بالسعودية: نحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت حق بلدنا علينا (فيديو)

زيادة جديدة في أسعار منتجات جهينة

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية