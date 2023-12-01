الصحة تحذر مرضى الانسداد الرئوي من الإصابة بهذه الأمراض

حذرت وزارة الصحة مرضى الانسداد الرئوي المزمن من التعرض لعدد من الأمراض التى تمثل خطورة عليهم منها:



الالتهاب الرئوي

سرطان الرئة

مشكلات القلب

الاكتئاب والقلق

ضعف العضلات وهشاشة العظام

أعراض الانسداد الرئوي

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب مسببات مرض الانسداد الرئوي المزمن منها التدخين.

ويتعرض مرضى الانسداد الرئوي إلى حدوث مضاعفات وتفاقم الأعراض، لذا حذرت وزارة الصحة الأشخاص المصابين بالانسداد الرئوي المزمن من حدوث نوبات تسمى نوبات التفاقم وتصبح الأعراض خلالها أسوأ من النمط الطبيعي.

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وتشمل أعراض الانسداد الرئوي المزمن تتضمن:

١- ضيق النفس

٢-ضيق الصدر

٣- السعال المزمن

٤- مخاط وبلغم

٥- عدوى الجهاز التنفسي المتكررة

٦-قلة النشاط

٧- فقدان الوزن غير المتعمد

٨- تورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة استشارة الطبيب عند حدوث أي مشاكل صحية لاتخاذ اللازم.

وتوفر وزارة الصحة مبادرة صحة الرئة "معاك للأفضل" حيث تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن لا تظهر إلا بعد حدوث ضرر كبير للرئة، وعادة ما تزيد خصوصا إذا استمر التعرض للتدخين لذلك يجب التوقف عن التدخين فورًا.

مبادرة صحة الرئة

وتوفر وزارة الصحة خدمات الكشف المجاني من خلال مبادرة صحة الرئة أحدث المبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والتي تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب.

مرض السدة الرئوية

وكشفت وزارة الصحة عن انتشار عيادات صحة الرئة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الكشف مجانًا.

ويتضمن الكشف بجهاز قياس وظائف التنفس بين المدخنين للكشف عن مرض السدة الرئوية وتثقيف المدخنين بأهمية الإقلاع عن التدخين.

اكدت وزارة الصحة أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يعد ثالث الأسباب المؤدية إلى الوفاة عالميًّا، مشيرة الى أهمية التشخيص والعلاج المبكرين، لإبطاء تفاقم الأعراض والنوبات.

وأوضحت أن مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو مرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء إلى خارج الرئتين

وأشارت أن التعرض البيئي لدخان التبغ، والتعرض للغبار والأدخنة والمواد الكيميائية هي أبرز العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بالانسداد الرئوي.