هل يمكن علاج الاكتئاب؟ الصحة توضح

هل يمكن علاج الاكتئاب، كشفت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن مرض الاكتئاب يمكن علاجه بطرق متعددة منها العلاج الدوائي والعلاج النفسي.

علاج الاكتئاب

وأشارت استشاري الطب النفسي في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه يوجد عدة طرق لمساعدة مرضى الاكتئاب، منها تناول أدوية مضادات الاكتئاب وهي متعددة ويختار الطبيب الدواء المناسب تبعا للحالة الصحية للمريض

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وأوضحت أن الأدوية تحدد حسب طبيعة عمل المريض والأعراض الجانبية وكيف يمكن للمريض تحمل تناول الأدوية وتختلف العوامل من مريض لآخر.

علاج مرض الإكتئاب

وأكدت وجود أنواع من العلاج النفسي السلوكي المعرفي تساعد في علاج مرض الاكتئاب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون العلاج النفسي السلوكي لدى طبيب متخصص مبني على الدليل العلمى.

وأوضحت أنه إذا كان المرض الإكتئاب بدرجة بسيطة يمكن أن يكون العلاج النفسي كافيا ولو المرض بدرجة شديدة يجب تناول العلاج الدوائي.

وتعد الاضطرابات النفسية المختلفة، وعلى رأسها الاكتئاب من الأمراض التي تلاحق الجميع رجالا ونساء، وفي كل الأعمار، ولكن توجد أمراض معينة تظهر في فئات بشكل أكبر من الآخر.

واوضح الاطباء ان السيدات هن الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات المزاجية واضطرابات التوتر بشكل عام

الاكتئاب

يؤدي مرض الاكتئاب إلى الإصابة بأعراض مزاجية تجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن الشديد لفترة لا تقل عن أسبوعين باستمرار في معظم أوقات اليوم إن لم يكن اليوم بأكمله.

أعراض مرض الاكتئاب

ومرض الاكتئاب يشعر فيه الإنسان المصاب بالاكتئاب بفقدان الطاقة والشغف والاستمتاع بالحياة، ويعاني مريض الاكتئاب عدة أعراض منها اضطراب في النوم وعدم القدرة على النوم، كما أن أهم مؤشر للإصابة بمرض الاكتئاب هو الاستيقاظ قبل الموعد الطبيعي للإنسان ولا يستطيع النوم بعد الاستيقاظ.

وتشمل أعراض الإصابة بالاكتئاب فقدان الشهية “يسبب فقدان الوزن”، أو زيادة في الشهية “تسبب زيادة الوزن”.

علاج مرض الاكتئاب

وإذا لم يعالج الاكتئاب سريعا يؤدي لأفكار سلبية وسوداوية قد تصل في الحالات الشديدة إلى نوع من اليأس وجلد الذات وإحساس بأن الحياة سوداء وعدم وجود أمل في أن تتحسن حالته ويتمنى الموت كعلاج للألم النفسي، كما يصاب المريض بأفكار انتحارية.