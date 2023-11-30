الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

هل يمكن علاج الاكتئاب؟ الصحة توضح

علاج الإكتئاب، فيتو
علاج الإكتئاب، فيتو

هل يمكن علاج الاكتئاب، كشفت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن مرض الاكتئاب يمكن علاجه بطرق متعددة منها العلاج الدوائي والعلاج النفسي.

علاج الاكتئاب

 

وأشارت استشاري الطب النفسي في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه يوجد عدة طرق لمساعدة مرضى الاكتئاب، منها تناول أدوية مضادات الاكتئاب وهي متعددة ويختار الطبيب الدواء المناسب تبعا للحالة الصحية للمريض 

Advertisements

وأوضحت أن الأدوية تحدد حسب طبيعة عمل المريض والأعراض الجانبية وكيف يمكن للمريض  تحمل تناول الأدوية وتختلف العوامل من مريض لآخر.

علاج مرض الإكتئاب

وأكدت وجود أنواع من  العلاج النفسي السلوكي المعرفي  تساعد في علاج مرض الاكتئاب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون العلاج النفسي السلوكي لدى طبيب متخصص مبني على الدليل العلمى. 

وأوضحت أنه إذا كان المرض الإكتئاب بدرجة بسيطة يمكن أن يكون العلاج النفسي كافيا ولو المرض بدرجة شديدة يجب تناول العلاج الدوائي.

وتعد الاضطرابات النفسية المختلفة، وعلى رأسها الاكتئاب من الأمراض التي تلاحق الجميع رجالا ونساء، وفي كل الأعمار، ولكن توجد أمراض معينة تظهر في فئات بشكل أكبر من الآخر.

واوضح الاطباء ان السيدات هن الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات المزاجية واضطرابات التوتر بشكل عام

الاكتئاب

يؤدي مرض الاكتئاب إلى الإصابة بأعراض مزاجية تجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن الشديد لفترة لا تقل عن أسبوعين باستمرار في معظم أوقات اليوم إن لم يكن اليوم بأكمله.

أعراض مرض الاكتئاب 

ومرض الاكتئاب يشعر فيه الإنسان المصاب بالاكتئاب بفقدان الطاقة والشغف والاستمتاع بالحياة، ويعاني مريض الاكتئاب عدة أعراض منها اضطراب في النوم وعدم القدرة على النوم، كما  أن أهم مؤشر للإصابة بمرض الاكتئاب هو الاستيقاظ قبل الموعد الطبيعي للإنسان ولا يستطيع النوم بعد الاستيقاظ.

وتشمل  أعراض الإصابة بالاكتئاب فقدان الشهية “يسبب فقدان الوزن”، أو زيادة في الشهية “تسبب زيادة الوزن”.

علاج مرض الاكتئاب

هل يسبب مرض كرون العقم لدى السيدات، وما أعراضه؟

كيف ينتقل مرض السنط، وما هي مضاعفاته؟

وإذا  لم يعالج الاكتئاب  سريعا يؤدي لأفكار سلبية وسوداوية قد تصل في الحالات الشديدة إلى نوع من اليأس وجلد الذات وإحساس بأن الحياة سوداء وعدم وجود أمل في أن تتحسن حالته ويتمنى الموت كعلاج للألم النفسي، كما يصاب المريض بأفكار انتحارية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الامانة العامة للصحة النفسية الأطفال والمراهقين أستشاري الطب النفسي الاكتئاب مرض الاكتئاب العلاج النفسي السلوكي مضادات الإكتئاب مرضى الاكتئاب وزارة الصحة

مواد متعلقة

5 أطعمة تساعد في علاج آلام والتهابات المفاصل

منها الحمى وألم البطن، أعراض وأسباب مرض كاواساكي لدى الأطفال

أخطرها العقم، أهم مضاعفات مرض الجذام وهذه أعراضه

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

شبانة: الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي

رئيس الأركان الإسرائيلي يخطر بلينكن موقف تل أبيب النهائي من العملية العسكرية في غزة

شغالين في كباريه ومالناش في البطّال، تعرف على أقوال شبكة الراقصة "قشطة" أمام المباحث

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

المصريون المقيمون بالسعودية: نحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت حق بلدنا علينا (فيديو)

زيادة جديدة في أسعار منتجات جهينة

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية