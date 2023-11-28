الاكثر عرضة للانتحار، الأعراض الجسدية والنفسية للاكتئاب عند الرجال

يعاني الرجال والنساء من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم، والاكتئاب هو حالة خطيرة تؤثر في طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته.

تعاني النساء من الاكتئاب بمعدل أعلى من الرجال ومع ذلك، يُعتقد أن الرجال قد يكونون ممثلين تمثيلًا ناقصًا في هذه الأرقام، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

الاكتئاب، فيتو

وقد يكون هذا بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والبيولوجية التي تجعل ملاحظة وتشخيص الاكتئاب لدى الرجال أكثر صعوبة، وقد يشعرون أيضًا بالضغط الثقافي للتصرف "بشكل رجولي" من خلال إخفاء مشاعرهم.

Advertisements

ولهذا السبب، من الشائع أكثر أن يعاني الرجال من الاكتئاب مع أعراض مختلفة ويصعب أحيانًا تحديدها.

الأعراض الجسدية للاكتئاب عند الرجال

قد يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب آثاره الجسدية لأول مرة، في حين يُعتقد أن الاكتئاب هو اضطراب في الصحة العقلية، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا في الجسم.

من المرجح أن يقوم العديد من الرجال بزيارة أطبائهم بسبب مشاكل جسدية أكثر من المشاكل العاطفية، وتشمل بعض العلامات الجسدية الشائعة للاكتئاب لدى الرجال ما يلي:

ضيق الصدر

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال والإمساك

المشاكل الجنسية

الصداع

مشاكل هرمونية مثل انخفاض هرمون التستوستيرون

ألم

تسارع ضربات القلب، أو خفقان القلب

فقدان الوزن غير المقصود (وأحيانًا زيادة الوزن)

الأعراض النفسية للاكتئاب عند الرجال

قد تظهر الأعراض العقلية للاكتئاب لدى الرجال بشكل مختلف عما تظهر عليه لدى الأشخاص من الجنس الآخر، مما قد يجعل اكتشاف الاكتئاب أكثر صعوبة.

وقد تتداخل هذه الأعراض مع طريقة تفكير الشخص ومعالجة المعلومات، مما يؤثر على سلوكه وعواطفه.

من بين الأعراض النفسية الأكثر شيوعًا للاكتئاب لدى الرجال ما يلي:

عدم القدرة على التركيز

مشاكل في الذاكرة

أنماط التفكير الوسواس القهري

الأفكار المتسارعة

مشاكل في النوم، وعادةً ما تكون صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا

أفكار انتحارية

أعراض الاكتئاب العاطفية عند الرجال

عندما يسمع معظم الناس كلمة "الاكتئاب" يتبادر إلى ذهنهم شخص يبدو حزينًا جدًا ومع ذلك، فإن الحزن هو مجرد واحد من العديد من المشاعر المحتملة التي يمكن أن يسببها الاكتئاب.

بالإضافة إلى الحزن، قد يعاني الرجال من الأعراض العاطفية التالية للاكتئاب:

العدائية

الغضب

الانسحاب العاطفي من الأصدقاء والعائلة والزملاء

اليأس

عدم الاهتمام بالأسرة والمجتمع والهوايات والعمل

نقص الرغبة الجنسية

الأرق

العلامات السلوكية للاكتئاب عند الرجال

يمكن أن تؤثر الأعراض العقلية والجسدية والعاطفية للاكتئاب لدى الرجال أيضًا على السلوك، ونظرًا لأن بعض الرجال يقاومون مناقشة مشاعرهم، فغالبًا ما تكون أعراض الاكتئاب السلوكية لديهم هي الأكثر وضوحًا للآخرين.

عند الرجال، تشمل الأعراض السلوكية للاكتئاب في أغلب الأحيان ما يلي:

صعوبة في مقابلة العمل والأسرة والمسؤوليات الشخصية الأخرى

إساءة استخدام المخدرات

شرب الكحول بكثرة

الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر

الانعزل الاجتماعي

محاولات الانتحار

لماذا لا يتم تشخيص الاكتئاب عند الرجال؟

في حين يبدو أن المناقشات حول الصحة العقلية تتوسع في نطاقها وتعاطفها، لا تزال هناك بعض الوصمة الثقافية والاجتماعية حول الاكتئاب - وخاصة بين الرجال.

الاكتئاب، فيتو

وبشكل عام، ينشئ المجتمع الرجال للاحتفاظ بمشاعرهم، على الرغم من أننا نعلم أن القيام بذلك ليس صحيًا وفي جهودهم للحفاظ على هذه الأعراف الاجتماعية، قد يعرض العديد من الرجال صحتهم العاطفية والجسدية والعقليية للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تعليم العديد من الرجال أبدًا كيفية التعرف على علامات الاكتئاب الأقل شيوعًا والتي هم أكثر عرضة للإصابة بها من غيرهم.

بعض الرجال لا يطلبون المساعدة أبدًا لعلاج اكتئابهم لأنهم لا يتعرفون على العلامات أبدًا ومن ناحية أخرى، قد يواجه بعض الرجال الذين يتعرفون على العلامات صعوبة في مناقشة تجربتهم لأنهم يخشون حكم الآخرين.

ونتيجة لذلك، عندما يعاني العديد من الرجال من علامات الاكتئاب، فإنهم يبدأون في العمل لساعات طويلة أو ملء وقتهم بالبقاء مشغولين، بدلًا من معالجة الاكتئاب نفسه.

ويمكن أن يساعد تشخيص الاكتئاب وطلب العلاج في إنقاذ الأرواح، حيث تكون معدلات الانتحار مرتفعة بين الرجال بالإضافة إلى ذلك، فإن الرجال أكثر عرضة للانتحار من النساء بثلاث إلى أربع مرات.