الأحد 10 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

هل الصداع النصفي وراثي، وما هي أعراضه وأسبابه؟

الصداع النصفي، فيتو
الصداع النصفي، فيتو

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي غالبا ما يسبب صداعا قويا، ويأتي الصداع على شكل نوبات، وفي بعض الأحيان يأتي أيضًا مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية للضوء.

أعراض الصداع النصفي

الصداع النصفي يختلف من شخص لآخر وفي كثير من الناس، يحدث ذلك على مراحل، وقد تشمل هذه المراحل ما يلي:

الصداع النصفي، فيتو

مرحلة سابقة

قبل ساعات أو أيام من الصداع، يلاحظ حوالي 60٪ من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أعراض مثل:

أن تكون حساسًا للضوء أو الصوت أو الرائحة

تعب

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو قلة الشهية

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تغيرات في المزاج

العطش الشديد

الانتفاخ

الإمساك أو الإسهال

مشاكل عصبية

تنبع هذه الأعراض من الجهاز العصبي، وغالبًا ما تؤثر على الرؤية، وعادةً ما تبدأ تدريجيًا خلال فترة تتراوح من 5 إلى 20 دقيقة، وتستمر لمدة أقل من ساعة، يمكن ان يشعر المريض بالتالي:

رؤية نقاط سوداء أو خطوط متموجة أو ومضات من الضوء أو أشياء غير موجودة (الهلوسة)

تتمتع برؤية نفقية

لا تكون قادرة على الرؤية على الإطلاق

الشعور بالوخز أو التنميل في أحد جانبي الجسم

عدم القدرة على التحدث بوضوح

لديك شعور ثقيل في ذراعيك وساقيك

لديك رنين في أذنيك

لاحظ تغيرات في الشم أو التذوق أو اللمس

لحظة الهجوم

غالبًا ما يبدأ الصداع النصفي بألم خفيف ويتطور إلى ألم نابض، وعادةً ما يزداد الأمر سوءًا أثناء النشاط البدني، ويمكن أن ينتقل الألم من جانب الرأس إلى الجانب الآخر، أو يمكن أن يكون في مقدمة الرأس، أو يمكن أن تشعر أنه يؤثر على رأسك بالكامل.

يعاني حوالي 80% من الأشخاص من الغثيان المصحوب بالصداع، ويعاني نصفهم تقريبًا من القيء وفقًا لموقع "WebMD" الطبي، وقد تكون أيضًا شاحبًا ورطبًا أو تشعر بالإغماء.

وتستمر معظم حالات الصداع النصفي حوالي 4 ساعات، لكن الصداع الشديد يمكن أن يستمر لأكثر من 3 أيام ومن الشائع أن تصاب بالصداع مرتين إلى أربع مرات شهريًا، وقد يصاب بعض الأشخاص بالصداع النصفي كل بضعة أيام، بينما يصاب به آخرون مرة أو مرتين في السنة.

مرحلة ما بعد النهاية

يمكن أن تستمر هذه المرحلة لمدة تصل إلى يوم واحد بعد الصداع، وتشمل الأعراض ما يلي:

الشعور بالتعب أو الإرهاق أو الانزعاج

الشعور بالانتعاش أو السعادة بشكل غير عادي

ألم العضلات أو ضعفها

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو قلة الشهية

الصداع النصفي، فيتو

أسباب الصداع النصفي

لا يعرف الأطباء السبب الدقيق للصداع النصفي، على الرغم من أنه يبدو أنه مرتبط بالتغيرات في الدماغ والجينات، ويمكن لوالديك أيضًا نقل مسببات الصداع النصفي مثل التعب أو الأضواء الساطعة أو تغيرات الطقس.

لسنوات عديدة، اعتقد العلماء أن الصداع النصفي يحدث بسبب التغيرات في تدفق الدم في الدماغ، ويعتقد معظمهم الآن أن هذا يمكن أن يساهم في الألم ولكنه ليس ما يبدأه.

يبدأ على الأرجح عندما ترسل الخلايا العصبية المفرطة النشاط إشارات تحفز العصب ثلاثي التوائم، والذي يعطي الإحساس للرأس والوجه، وهذا يحفز الجسم على إطلاق مواد كيميائية مثل السيروتونين والببتيد المرتبط بالجينات الكالسيتونين (CGRP)، ويؤدي CGRP إلى تضخم الأوعية الدموية في بطانة الدماغ وبعد ذلك، تسبب الناقلات العصبية الالتهاب والألم.

عوامل خطر الصداع النصفي

بعض العوامل قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي، وتكون كالآتي:

الجنس: تعاني النساء من الصداع النصفي ثلاث مرات أكثر من الرجال.

العمر: يبدأ معظم الأشخاص في الإصابة بالصداع النصفي بين سن 10 و40 عامًا، ولكن العديد من النساء يجدن أن الصداع النصفي يتحسن أو يختفي بعد سن الخمسين.

التاريخ العائلي: أربعة من كل خمسة أشخاص مصابين بالصداع النصفي لديهم أفراد آخرون في العائلة يصابون به، وإذا كان لدى أحد الوالدين تاريخ من هذه الأنواع من الصداع، فإن احتمال إصابة طفله بها هو 50%، وإذا كان كلا الوالدين مصابين بها فإن الخطر يقفز إلى 75٪.

حالات طبية أخرى: ويمكن أن يزيد الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب واضطرابات النوم والصرع من احتمالات إصابتك.

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