أسباب وأعراض الصداع النصفي

لا يعد الصداع النصفي مجرد صداع سيئ فيمكن أن يسبب هذا المرض العصبي ألمًا وخفقانًا يجعل المريض غير قادر على الحركة لعدة أيام، وقد تسبب الحركة والضوء والصوت والمحفزات الأخرى أعراضًا مثل الألم والتعب والغثيان واضطرابات بصرية والخدر والوخز والتهيج وصعوبة التحدث وفقدان مؤقت للرؤية وغيرها الكثير.

الصداع النصفي، فيتو

ما هو الصداع النصفي؟

يعد الصداع النصفي مرض عصبي شائع يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، وأبرزها الصداع النابض على جانب واحد من الرأس ومن المرجح أن يزداد الصداع النصفي سوءًا مع ممارسة النشاط البدني أو الأضواء أو الأصوات أو الروائح.

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وقد يستمر الصداع النصفي أربع ساعات على الأقل أو حتى أيام، وتظهر الأبحاث أنه سادس أكثر الأمراض في العالم انتشارًا، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

أنواع الصداع

يوجد أكثر من 150 نوعًا من الصداع، مقسمة إلى فئتين، هما الصداع الأساسي والصداع الثانوي.

ويعد الصداع النصفي من نوع الصداع الأساسي مما يعني أنه لا ينتج عن حالة طبية مختلفة ويتم تشخيص اضطرابات الصداع الأولية بشكل سريري مما يعني أنه لا يوجد فحص دم أو دراسة تصويرية لتشخيصها، الصداع الثانوي هو أحد أعراض مشكلة صحية أخرى.

الأعراض الحسية المبكرة للصداع النصفي (الهالة)

توجد مجموعة من الأعراض الحسية والحركية والكلامية التي تعمل عادةً كإشارات تحذيرية بأن الصداع النصفي على وشك البدء، وعادة ما يتم تفسيره بشكل خاطئ على أنه نوبة أو سكتة دماغية ولكن، ويمكن أن تستمر من 10 إلى 60 دقيقة، حوالي 15% إلى 20% من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يصابون بتلك الأعراض قبل أو بعد او اثناء نوبة الصداع النصفي.

يمكن شفاء الأعراض الأولية للصداع النصفي، وتكون هذه الأعراض كالآتي:

رؤية نقاط وامضة أو بريق أو أضواء ساطعة.

البقع العمياء في الرؤية

خدر أو وخز في الجلد.

تغييرات الكلام.

طنين الأذن.

فقدان الرؤية المؤقت.

رؤية خطوط متموجة أو خشنة.

تغيرات في الرائحة أو التذوق

الصداع النصفي، فيتو

أعراض الصداع النصفي

يكون العرض الأساسي للصداع النصفي هو الصداع، ويوصف الألم أحيانًا بأنه قصف أو خفقان ويمكن أن يبدأ كألم خفيف يتطور إلى ألم نابض خفيف أو متوسط أو شديد، وإذا تركت دون علاج فإن آلام الصداع سوف يصبح معتدلة إلى شديدة ويمكن أن ينتقل الألم من جانب الرأس إلى الجانب الآخر أو يمكن أن يؤثر على الجزء الأمامي منها، أو الجزء الخلفي، أو تشعر وكأنه يؤثر على الرأس بالكامل، ويشعر بعض الأشخاص بألم حول أعينهم أو صدغهم وأحيانًا في الوجه أو الجيوب الأنفية أو الفك أو الرقبة.

وتشمل الأعراض الأخرى للصداع النصفي ما يلي:

الحساسية للضوء والضوضاء والروائح.

الغثيان والقيء واضطراب في المعدة وآلام في البطن.

فقدان الشهية.

الشعور بالدفء الشديد (التعرق) أو البرد (قشعريرة).

لون البشرة شاحب (شحوب).

الشعور بالتعب.

الدوخة وعدم وضوح الرؤية.

فروة الرأس الرقيقة.

الإسهال (نادر).

حمى (نادرة).

تستمر معظم حالات الصداع النصفي حوالي أربع ساعات، على الرغم من أن الحالات الشديدة يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير.

ويمكن أن تأتي كل مرحلة من نوبة الصداع النصفي بأعراض مختلفة:

أعراض البادرية:

مشاكل في التركيز.

الغضب أو الاكتئاب.

صعوبة في التحدث والقراءة.

صعوبة النوم.

غثيان.

تعب.

الحساسية للضوء والصوت.

الرغبة الشديدة في الطعام.

زيادة التبول.

تصلب العضلات.

أعراض الهالة:

خدر ووخز.

اضطرابات بصرية.

فقدان مؤقت للبصر.

ضعف في جانب واحد من الجسم.

تغييرات الكلام.

أعراض الصداع:

آلام الرقبة، وتيبسها.

الاكتئاب والدوار أو القلق.

الحساسية للضوء والرائحة والصوت.

احتقان بالأنف.

أرق.

استفراغ وغثيان.

الصداع النصفي، فيتو

أعراض ما بعد النوبة:

عدم القدرة على التركيز.

اكتئاب.

التعب.

عدم الفهم.

أسباب الصداع النصفي

يعد سبب الصداع النصفي معقد وغير مفهوم تمامًا حيث يصاب الشخص بالصداع لأن أعصابًا معينة في الأوعية الدموية ترسل إشارات الألم إلى الدماغ، ويؤدي ذلك إلى إطلاق مواد التهابية في الأعصاب والأوعية الدموية في الرأس، وليس من الواضح لماذا تفعل الاعصاب ذلك.