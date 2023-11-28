الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أخطرها القيء، أهم أعراض ارتجاج الدماغ لدى الأطفال وهذه أسبابه

ارتجاج الدماغ، فيتو
ارتجاج الدماغ، فيتو

الارتجاج هو إصابة دماغية رضحية خفيفة ناجمة عن ارتطام أو هزة عنيفة أو ضربة على الرأس، ويمكن لأي شخص من الرضع إلى كبار السن أن يصاب بارتجاج في المخ، ويعد الصداع هو العرض الأكثر شيوعا وتختفي معظم الأعراض خلال 14 إلى 21 يومًا، على الرغم من أن خطط التعافي فريدة لكل شخص، إلا أن جميعها تتضمن راحة عقلية وجسدية وعودة تدريجية إلى النشاط.

ارتجاج المخ، فيتو

ما الذي يسبب الارتجاج؟

أنسجة المخ ناعمة واسفنجية ومحاط بالسائل النخاعي، الذي يعمل كوسادة بينه وبين الجزء الخارجي الواقي الصلب "الجمجمة"، ويحدث الارتجاج عندما يرتد الدماغ أو يلتوي داخل الجمجمة أو يتعرض لحركة سريعة ذهابًا وإيابًا مما يؤدي إلى اصطدامه بالجزء الداخلي منها، وتعمل حركة الدماغ هذه على تمدد خلايا الدماغ وإتلافها وتؤدي إلى تغيرات كيميائية في الدماغ.

Advertisements

وتتسبب هذه الإصابات في عدم عمل الدماغ بشكل طبيعي لفترة قصيرة من الوقت وتؤدي إلى ظهور علامات وأعراض الارتجاج.

وتعد حوادث السيارات والسقوط والإصابات الرياضية من الأسباب الشائعة للارتجاجات، أي رياضة تنطوي على الاتصال الجسدي يمكن أن تؤدي إلى ارتجاج، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

بين الأطفال، تحدث معظم الارتجاجات في الملعب، أثناء ركوب الدراجة، أو عند ممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم، أو كرة السلة، أو هوكي الجليد، أو المصارعة، أو كرة القدم.

أعراض الارتجاج

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للارتجاج ما يلي:

صداع، (وهذا هو العرض الأكثر شيوعا).

الغثيان أو القيء.

الارتباك.

فقدان مؤقت للوعي.

مشاكل التوازن / الدوخة / الدوار.

رؤية مزدوجة أو ضبابية.

طنين في الأذنين.

الحساسية للضوء والضوضاء.

الشعور بالتعب أو النعاس.

تغيرات في أنماط النوم (النوم أكثر أو أقل من المعتاد أو عدم القدرة على النوم).

صعوبة في الفهم أو التركيز.

الاكتئاب أو الحزن.

الشعور بالغضب والعصبية والقلق.

صعوبة في الانتباه، والنسيان، وفقدان الذاكرة.

ارتجاج الدماغ لدى الأطفال، فيتو

من الشائع جدًا أن يضرب الرضع والأطفال الصغار رؤوسهم، وقد يكون من الصعب تشخيص الارتجاجات لدى هؤلاء الصغار لأنهم لا يستطيعون التعبير عن شعورهم، ابحث عن علامات الارتجاج عند الأطفال:

المطبات على الرأس.

القيء.

أن يكون سريع الانفعال، وغريب الأطوار.

لن يأكل أو يشعر بالمرض.

تغير في نمط النوم، والشعور بالنعاس في أوقات غير معتادة.

أكثر عصبية من المعتاد، لا يتوقف عن البكاء رغم شعوره بالارتياح.

التحديق الفارغ.

علاج نزيف الأنف في المنزل، ومتى تذهب للطبيب؟

علاج الأملاح في الجسم، نصائح لتقليل الملح وتجنب خطر ارتفاع ضغط الدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتجاج الدماغ ارتجاج المخ إرتجاج فى المخ ارتفاع ضغط الدم خلايا الدم خلايا الدماغ ضغط الدم عدم القدرة على النوم فقدان الذاكرة

مواد متعلقة

أعراض وعلاج جرثومة المعدة، ومتى تؤدي للإصابة بالسرطان؟

أعراض ارتفاع السكر وأسبابه والمضاعفات وطرق التعامل

علاج خشونة الركبة، وأهم أسبابها

7 أكلات تساعد في علاج الأنيميا عند الأطفال

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز بث مباشر

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات الاحتلال باستئناف الحرب على غزة

رسالة مؤثرة من ابن طارق عبد العزيز لوالده الراحل: أكرمتني وسترتني

عاصي الحلاني.. عمل نجارا وشيف حلويات قبل الشهرة وهذا سر لقب فارس الغناء العربي (فيديو جراف)

مصرع فتاة ألقت نفسها أسفل عجلات المترو في محطة الشهداء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

الحرب بعد الهدنة!

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

عاصي الحلاني.. عمل نجارا وشيف حلويات قبل الشهرة وهذا سر لقب فارس الغناء العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية