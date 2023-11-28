أخطرها القيء، أهم أعراض ارتجاج الدماغ لدى الأطفال وهذه أسبابه

الارتجاج هو إصابة دماغية رضحية خفيفة ناجمة عن ارتطام أو هزة عنيفة أو ضربة على الرأس، ويمكن لأي شخص من الرضع إلى كبار السن أن يصاب بارتجاج في المخ، ويعد الصداع هو العرض الأكثر شيوعا وتختفي معظم الأعراض خلال 14 إلى 21 يومًا، على الرغم من أن خطط التعافي فريدة لكل شخص، إلا أن جميعها تتضمن راحة عقلية وجسدية وعودة تدريجية إلى النشاط.

ارتجاج المخ، فيتو

ما الذي يسبب الارتجاج؟

أنسجة المخ ناعمة واسفنجية ومحاط بالسائل النخاعي، الذي يعمل كوسادة بينه وبين الجزء الخارجي الواقي الصلب "الجمجمة"، ويحدث الارتجاج عندما يرتد الدماغ أو يلتوي داخل الجمجمة أو يتعرض لحركة سريعة ذهابًا وإيابًا مما يؤدي إلى اصطدامه بالجزء الداخلي منها، وتعمل حركة الدماغ هذه على تمدد خلايا الدماغ وإتلافها وتؤدي إلى تغيرات كيميائية في الدماغ.

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وتتسبب هذه الإصابات في عدم عمل الدماغ بشكل طبيعي لفترة قصيرة من الوقت وتؤدي إلى ظهور علامات وأعراض الارتجاج.

وتعد حوادث السيارات والسقوط والإصابات الرياضية من الأسباب الشائعة للارتجاجات، أي رياضة تنطوي على الاتصال الجسدي يمكن أن تؤدي إلى ارتجاج، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

بين الأطفال، تحدث معظم الارتجاجات في الملعب، أثناء ركوب الدراجة، أو عند ممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم، أو كرة السلة، أو هوكي الجليد، أو المصارعة، أو كرة القدم.

أعراض الارتجاج

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للارتجاج ما يلي:

صداع، (وهذا هو العرض الأكثر شيوعا).

الغثيان أو القيء.

الارتباك.

فقدان مؤقت للوعي.

مشاكل التوازن / الدوخة / الدوار.

رؤية مزدوجة أو ضبابية.

طنين في الأذنين.

الحساسية للضوء والضوضاء.

الشعور بالتعب أو النعاس.

تغيرات في أنماط النوم (النوم أكثر أو أقل من المعتاد أو عدم القدرة على النوم).

صعوبة في الفهم أو التركيز.

الاكتئاب أو الحزن.

الشعور بالغضب والعصبية والقلق.

صعوبة في الانتباه، والنسيان، وفقدان الذاكرة.

ارتجاج الدماغ لدى الأطفال، فيتو

من الشائع جدًا أن يضرب الرضع والأطفال الصغار رؤوسهم، وقد يكون من الصعب تشخيص الارتجاجات لدى هؤلاء الصغار لأنهم لا يستطيعون التعبير عن شعورهم، ابحث عن علامات الارتجاج عند الأطفال:

المطبات على الرأس.

القيء.

أن يكون سريع الانفعال، وغريب الأطوار.

لن يأكل أو يشعر بالمرض.

تغير في نمط النوم، والشعور بالنعاس في أوقات غير معتادة.

أكثر عصبية من المعتاد، لا يتوقف عن البكاء رغم شعوره بالارتياح.

التحديق الفارغ.