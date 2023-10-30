الإثنين 30 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

منها الصداع وألم الصدر، أعراض الأنيميا

الأنيميا، فيتو
الأنيميا، فيتو

تحدث الأنيميا عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم ونتيجة لذلك، فمن الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف، وهناك العديد من الأنواع المختلفة لفقر الدم، ولكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

الأنيميا، فيتو 

ما ه‍ي الأنيميا؟

تحدث الأنيميا عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء كما ينبغي، تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، الأكسجين يزود الخلايا بالطاقة ويمنح الجسم الطاقة وبدون خلايا الدم الحمراء السليمة التي تقوم بعملها، لا يحصل على الطاقة التي يحتاجها لأداء وظائفه، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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وفي حين أن بعض أنواع فقر الدم تكون قصيرة الأمد وخفيفة، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يستمر مدى الحياة، وإذا ترك فقر الدم دون علاج، فقد يكون مهددًا للحياة.

كيف يؤثر فقر الدم على الجسم؟

عندما يصاب شخص ما بفقر الدم، يُقال إنه مصاب بالأنيميا، مما يعني أنه يعاني من أعراض فقر الدم، مثل الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالبرد طوال الوقت، ويؤثر فقر الدم على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة:

الأطفال حديثي الولادة: يولد بعض الأطفال مع انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ولا يحتاج معظم الأطفال حديثي الولادة إلى علاج طبي لفقر الدم، ولكن قد يحتاج بعض المصابين بفقر الدم الشديد إلى عمليات نقل دم.

الرضع: قد يحصل الرضع على كمية من الحديد أقل مما يحتاجون إليه عندما يبدأون بتناول الأطعمة الصلبة، وذلك لأن الحديد الموجود في الأطعمة الصلبة لا يتم امتصاصه بسهولة مثل الحديد الموجود في حليب الثدي أو الحليب الصناعي، وقد يبدو الرضع المصابون بفقر الدم خاملين.

الأطفال: ينمو الأطفال كثيرًا بين الولادة وسن الثانية ويحتاج الأطفال الذين يمرون بطفرات النمو إلى المزيد من الحديد وقد يعاني الأطفال المصابون بفقر الدم من مشاكل ذات صلة مثل تأخر تطور المهارات الحركية ومشاكل في التعلم.

النساء الحوامل: قد تصاب النساء الحوامل بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مما قد يزيد من فرصة حدوث مضاعفات مثل الولادة المبكرة أو ولادة أطفال بوزن منخفض عند الولادة.

الأنيميا، فيتو 

النساء: النساء والأشخاص الذين يعانون من دورات شهرية غزيرة (نزيف الحيض) أو حالات مثل الأورام الليفية الرحمية قد يفقدون الدم ويصابون بفقر الدم.

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة لاتباع نظام غذائي فقير بالحديد وبعض الأمراض المزمنة التي تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم, وإذا أصيبوا بفقر الدم فقد يكون لديهم أمراض في القلب أو ضعف يجعل من الصعب عليهم التحرك، وقد يعانون من الارتباك أو الاكتئاب.

الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة: قد تزيد بعض الحالات المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية أو السرطان من خطر الإصابة بفقر الدم، وهذا هو فقر الدم الناتج عن مرض مزمن.

أعراض الأنيميا

التعب.. الشعور بالتعب الشديد بحيث لا يستطيع الشخص إدارة أنشطته.. هو أكثر أعراض فقر الدم وضوحًا، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ضيق التنفس (ضيق التنفس): هذا هو الشعور بعدم القدرة على التقاط الأنفاس أو أخذ نفس عميق.

الدوخة: هذا هو الشعور بالدوار أو عدم الثبات في القدمين.

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة (عدم انتظام ضربات القلب): يحدث هذا عندما يشعر القلب وكأنه يتسارع أو يتخطى النبضات.

صوت قصف أو "صفير" في الأذن (الطنين النابض): هذا صوت طنين في إحدى الأذنين قد يأتي ويذهب.

الأنيميا، فيتو

الصداع: فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقر الدم الناجم عن انخفاض الهيموجلوبين قد يسبب الصداع.

البشرة الشاحبة أو الصفراء: قد يكون لون البشرة شاحبًا أكثر من المعتاد.

ألم في الصدر: قد يشعر المريض وكأن شيئًا ما يضغط على صدره أو يضغط عليه.

السبب الرئيسي للأنيميا

قد يولد الأشخاص مصابين بأنواع معينة من الانيميا أو يصابون بفقر الدم بسبب إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة، ولكن النظام الغذائي السيئ يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

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