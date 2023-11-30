الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

لماذا تسبب التقلبات الجوية الصداع؟ ونصائح مهمة للتعامل معه

الصداع النصفي، فيتو
الصداع النصفي، فيتو

آلام الصداع يشعر بها الكثير من الأشخاص ويعتقد البعض أن الصداع والصداع النصفي كلاهما نفس المرض وأن الصداع النصفي هو مجرد صداع عابر سوف ينتهي في قت قصير أو بمجرد تناول دواء مسكن.

 أسباب الصداع النصفي

 

والصداع النصفي يمكن أن يكون له أسباب متعددة منها التقلبات الجوية ويمكن أن يكون الصداع بأي مستوى من الألم من أعراض نوبة الصداع النصفي، ولكن الصداع النصفي هو في الواقع مرض عصبي أو خلل في الدماغ يسبب الكثير من الأعراض الأخرى بالإضافة إلى الصداع.

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أعراض الصداع النصفي

وتشمل هذه الأعراض  الحساسية للضوء، والغثيان والقيء، واضطراب في المعدة، وآلام في البطن، وفقدان الشهية، والدوخة، وعدم وضوح الرؤية، والخدر، وخز أو ضعف في حالات نادرة بحسب موقع Cleveland clinic

 

تحدث نوبات الصداع النصفي عن إشارات مختلفة تتفاعل مع الدماغ والأوعية الدموية والأعصاب المحيطة، مما يسبب أيًا من الأعراض الخاصة بالصداع النصفي 

وأثناء الصداع النصفي على وجه الخصوص، يتم تنشيط أعصاب معينة في الأوعية الدموية وترسل إشارات الألم إلى  الدماغ 

وأوضحت دراسة طبية أن الكثير من المرضى الذين عانوا من مشاكل الجيوب الأنفية طوال حياتهم يعانون بالفعل من الصداع النصفي.

 

بالإضافة إلى أعراض الصداع النصفي النموذجية مثل الغثيان والقيء وحساسية الضوء والصوت، فإن أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي قد يعانون من:

1-ألم في الوجه أو ألم حول الجيوب الأنفية

2-عيون دامعة.

 

لماذا تسبب التقلبات الجوية الصداع؟

تظهر الأبحاث أن التغيرات في أنماط الطقس مرتبطة بالتغيرات في الضغط الجوي ودرجة الحرارة، وهذا بدوره يمكن أن يرتبط ببداية الصداع الخفيف إلى الشديد.

 

نظرًا لأن تجاويف الأنف والجيوب الأنفية عبارة عن قنوات هوائية، فإن أي تغيير في الطقس إلى دخول السوائل إلى الأنسجة ويمكن أن يسبب اضطرابًا في توازن السوائل.

 

نصائح للتخلص من الصداع 

الطقس بالتأكيد ليس السبب الوحيد الذي يسبب الصداع، الا ان الإجهاد، وأدوية معينة لا تستلزم وصفة طبية مثل المسكنات أو مسكنات الألم، والمحفزات الهرمونية وبعض الاضطرابات المرتبطة بالنوم على سبيل المثال قد تكون من الأسباب أيضًا.

ويمكن اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الصداع أو نوبة الصداع النصفي وشدتها وعلاجها من خلال اتباع بعض أفضل الممارسات منها:

1-ابتعد عن الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين

 

2-الحصول على الأدوية أو العلاجات الأخرى لمنع الصداع النصفي قبل حدوثه. 

3-الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة ويمكن أن تؤدي كثرة النوم أيضًا إلى الإصابة بالصداع النصفي، لذا يجب الاعتدال في مدة ساعات نوم .

4- تجنب القلق والتوتر

الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي به ويصبحون متوترين، يمكن أن تسبب هرمونات التوتر أيضًا الصداع ويمكن ضبط  التوتر من خلال ممارسة التمارين الرياضية وتغيير نمط الحياة والتنفس العميق أو تقنيات الاسترخاء

5- شرب المزيد من الماء ويمكن أن تسبب تغيرات السوائل في الأوعية الدموية المحيطة بالدماغ الصداع، ويجب شرب الكثير من الماء، خاصة قبل الخروج وفي الطقس الدافئ

6- هناك مكملات غذائية يمكن ان تقلل من الصداع النصفي 

1-أكسيد المغنيسيوم.

 بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تساعد زيادة المغنيسيوم قبل تغير الطقس في الحد من الصداع النصفي أو منعه أيضًا. 

2-تناول المزيد من الخضار الورقية الداكنة والأسماك وفول الصويا والأفوكادو والموز، وهي مصادر طبيعية جيدة للمغنيسيوم.

3- فيتامين ب2 وقد تبين أن تناول هذا الفيتامين يقلل من تكرار ومدة الصداع النصفي.

أسباب وأعراض الصداع النصفي

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بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب2 هي الحليب واللحوم والبيض والمكسرات والدقيق المدعم والخضروات الخضراء

 

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