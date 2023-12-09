السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

عقيدتنا الإيمانية فى أصوامنا المسيحية

ليست هى ابتكار من البشر، حديثة العهد، بل قانونية هذه الأصوام، تستند إلى عدة جوانب وفى مقدمتها التعاليم الكتابية التى وردت في الكتاب المقدس بعهديه، ويلى هذا الجانب، ما جاء في التقليد المُسلم للكنيسة عن الأصوام، وخاصة ما جاء في قوانين الآباء الرسل والمجامع المحلية والمسكونية المعترف بها، وتعاليم آباء الكنيسة الجامعة، وآباء كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وآباء الكنائس الرسولية، وإخوتنا فى الإيمان الأرثوذكسى.. 

Advertisements

 

ومع ذلك لا يفوتنا أن نشير إلى التقليد المعاش في كنيستنا المستمد من الكنيسة الجامعة، والمستقر فيها منذ تأسيسها، وحتى الآن، الخاص بممارسة أصوامنا الكنسية السبعة، كذلك في ارتباط الأصوام بليتورجيات الكنيسة، وأعيادها المقدسة، بالإضافة إلى كل ذلك أهمية الأصوام الروحية، على الكنيسة، وعلى الشعب في نفس الوقت.


وكما أمر الرب بالصوم في العهد القديم، وكان شعبه يصوم، أمر كذلك بالصوم في العهد الجديد، وكان ومازال أيضًا الشعب يصوم، كما هو يتضح في الأناجيل والرسائل، وهذا يتضح من سؤال تلاميذ القديس يوحنا المعمدان للسيد المسيح، وإجابته على سؤالهم: "لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرًا، أما تلاميذك فلا يصومون؟  

 

فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مادام العريس معهم، ولكن ستأتى أيام، حين يُرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون" (مت 14:9،15)، (مر18:2-20)، (لو 33:5-35). 

 

ويتضح لنا من إجابة السيد المسيح له المجد لتلاميذ يوحنا عن الصوم وتوقيته، بأن في أيام الأعياد، وخاصة الأعياد السيدية الكبرى، يتم الإحتفال بالعيد من خلال الإفطار الكامل، أما بعد قيامة السيد المسيح من الأموات وحتى يوم صعوده، "كان يظهر للآباء الرسل لمدة أربعين يومًا ويتكلم معهم عن الأمور المختصة بملكوت الله" ( أع 3:1). 

 

وبالتالى نرى الصوم واضحًا منذ تأسيس الكنيسة، وكان ولا يزال يُمارس فيها، وخير شاهد على هذا سفر الأعمال ورسائل القديس بولس الرسول.


ومع ذلك أشار الكتاب المقدس بأن الصوم هو صوم جماعى لكل الكنيسة في العهدين، المبدأ هو واحد، الصوم هو جماعى.. ومن جانب وصية الله لنا بالصوم الجماعى، أوصانا بالخفاء في الصوم، ولذا أمر قائلًا: "أما أنت فمتى صمت فادهن رأسك، وأغسل وجهك، لكى لا تظهر للناس صائمًا، بل لأبيك الذى فى الخفاء، فأبوك الذى فى الخفاء يجازيك علانية" (مت 17:6).


والخفاء الذى يقصده المسيح في الصوم هو عدم التباهى بالصوم، بل يجب العمل بالصوم في هدوء وسرية، كما أن الخفاء في الصوم يقصد به المسيح مدة الانقطاع ونوعية الأكل وكميته. وهنا يتضح لنا أن الصوم جماعى في الكنيسة في عهد الآباء الرسل القديسين ويتضح مما قيل فى سفر الأعمال بينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس "افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعواعليهما الأيادى، ثم أطلقوهما"( أع 2:13،3). 

 

سمات التعليم الأرثوذكسى (1)

تذكارات هامة تذكرنا بها السنة القبطية الجديدة

 

ويتضح لنا أن الصوم جماعى فى الكنيسة تحت قيادة الرسل وكان مرتبطًا بالصلاة والسيامات والخدمة. وكذلك من جوانب عقيدتنا الإيمانية في أصوامنا المسيحية هى أن الصوم نباتى، وأن يكون الصوم انقطاعيًا فترة عن الأكل والشراب النباتى، ثم يلى فترة الانقطاع، بأن يأكل الإنسان ويشرب طعامًا وشرابًا نباتيًا.

يسوع بولس الرسول الكنائس الرسولية المسيح الكتاب المقدس القديس يوحنا المعمدان السيد المسيح الروح القدس الأرثوذكسية الانبا اغاثون اسقف كرسي مغاغة والعدوه فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الصوم الميلادى المجيد

3 مرات سنويا، لماذا تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية