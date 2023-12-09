ضبط تشكيل عصابى غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب بالقاهرة والقليوبية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وكشفت التحريات ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

