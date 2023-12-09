السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط تشكيل عصابى غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب بالقاهرة والقليوبية

ضبط تشكيل عصابى غسل
ضبط تشكيل عصابى غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب بالقاهرة، فيتو

 تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط  تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة سيارة شركة ودرجات نارية فى الجيزة وسوهاج

ضبط 90 طربة حشيش و6 كيلو بانجو وأسلحة خلال اقتحام بؤرة إجرامية بسوهاج

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

Advertisements

 

وكشفت التحريات ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)  قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ  20 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال جرائم النصب والاحتيال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين شراء العملات الاجنبية ضبط تشكيل عصابي

مواد متعلقة

ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة سيارة شركة ودرجات نارية فى الجيزة وسوهاج

ضبط 90 طربة حشيش و6 كيلو بانجو وأسلحة خلال اقتحام بؤرة إجرامية بسوهاج

تحرير 1721 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

الشرطة النسائية تشارك فى تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

تعرف على مهام وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية

الداخلية تتسلم لجان الانتخابات الرئاسية وترفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة تعتدي على الأطفال في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

طلعت محرم يقود المران الأول للمقاولون استعدادا لمواجهة الجيش

الابن دفن الجثامين فوق السطوح، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

أول رد فعل من فيتوريا بعد قرار اعتزال طارق حامد

تفاصيل حضور السيسي كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة (صور)

وقف أعمال الصيانة وانتظام التيار، أبرز استعدادات الكهرباء لتأمين التغذية في الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية