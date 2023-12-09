السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 90 طربة حشيش و6 كيلو بانجو وأسلحة خلال اقتحام بؤرة إجرامية بسوهاج

ضبط 90 طربة حشيش
ضبط 90 طربة حشيش و6 كيلو بانجو،فيتو

 ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج بقصد الإتجار.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات - كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كيلو جرامات – 2 فرد "محلى - خرطوش" - عدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جاء ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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