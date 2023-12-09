ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة سيارة شركة ودرجات نارية فى الجيزة وسوهاج
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، سوهاج) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة سيارة شركة ودرجات نارية فى الجيزة وسوهاج.
مديرية أمن الجيزة
ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى إستغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة وإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح مصطنع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.
مديرية أمن سوهاج
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وأرشدا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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