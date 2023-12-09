السبت 09 ديسمبر 2023
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منوعات

رغم مرور ربع قرن على عرض الفيلم، "تيتانيك" لا يزال يحتل الصدارة

تيتانيك، فيتو
تيتانيك، فيتو

 فيلم “تيتانيك”.. تلك الملحمة الرومانسية التي أخرجها جيمس كاميرون في 1997، لا تزال تحتل الصدارة رغم مرور نحو ربع قرن على عرض الفيلم.

يرى كاميرون أن شخصًا ربما ما حدد لنفسه هدفًا يتمثل في مشاهدة الفيلم، الحائز على 11 جائزة أوسكار، من بطولة ليوناردو دي كابريو، وكيت وينسلت، آلاف المرات. 

فيلم طويل

وأكد كاميرون لصحيفة ذا تايمز "أنه فيلم طويل، لذلك لا أدرى ربما لن يعيش ذلك الشخص فترة كافية لتحقيق هدفه".

أيضًا المغنية أديل، الحائزة على جوائز جرامي وجائزة أوسكار، تقدمت بطلب خاص لكاميرون والمنتج جون لانداو من أجل عيد ميلادها الـ30 في  2018، وكانت أجواؤه مستوحاه من تيتانيك.
ورغم مرور أكثر من 25 عاما، يزيد حب "تيتانيك" لدرجة أن كاميرون استقطع أسبوعًا من جدول أعماله المزدحم لتصوير سلسلة أفاتار هذا العام، للإشراف على إعادة  إذاعة  فيلمه ساحق النجاح بدقة عرض 4k، الذي يعد إعادة رواية خيالية لغرق السفينة الشهيرة في 1912، الذي تكلف إنتاجه 200 مليون دولار.

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فيلم بتقنية 4k بلو راي

 وقد صدرت أسطوانة من قرصين بمناسبة مرور 25 عامًا على عرض الفيلم بتقنية 4k بلو راي ومجموعة محدودة الإصدار.

فيما تقدم شركتا دولبي فيجن إتش دي ار وأتموس للصوتيات النسخة التي طال انتظارها، كما أنها تمثل أول فيلم من 6 أفلام لكاميرون ستطرح بهذه التقنية، وتتضمن " ذا ابيس"، و" ترو لايز"، و" الينز"،و " أفاتار"،  و" أفاتار: ذا واي أوف ووتر".
من جانبها، نقلت لوس أنجليس تايمز عن كاميرون حديثه عبر "زووم" مع شريكه لانداو، مالك شركة لايتستورم، عن ذكريات العمل على إنتاج فيلم " تيتانيك" الذي بني من أجله نموذج لسفينة كاملة طبق الأصل يبلغ طولها 800 قدم في روساريتو بالمكسيك، الموقع الذي كان سيقيمه كاميرون بصورة مختلفة تمامًا باستخدام تكنولوجيا اليوم.

أخطاء لوجستية

وبدوره، اعترف كاميرون بأخطاء في حسابات الأمور اللوجستية قبل بداية التصوير". ويقول: "في ذلك الوقت، اعتقدنا، أنه لا يمكن مطلقًا أن يحقق هذا الفيلم إيرادات تغطي تكاليفه. إنه أمر مستحيل. حسنا، فلتخمنوا ماذا حدث؟".
صار الفيلم بعد عرضه في دور السينما في 19 ديسمبر 1997، الأعلى إيرادات على الإطلاق، قبل أن يحطم كاميرون  رقمه القياسي السابق بفيلم " أفاتار" في 2009.

وقد جذب صندوق محدود الإصدار في العمل محبي الفيلم، والذي يتضمن مدونة مكتوبة للنغمات الموسيقية لأغنية الفيلم الشهيرة "ماي هارت ويل جو اون" للمغنية سيلين ديون، ونماذج طبق الأصل من بطاقة الصعود الفعلية، وقوائم الطعام التي وزعت على الركاب خلال  الرحلة المشؤومة، بالإضافة إلى ملاحظات مكتوبة من روز إلى كال  ومن جاك إلى روز في الفيلم.

5 ساعات

وتضم الساعات الخمس التي تتضمن سمات إضافية وإرثية في الأسطوانة، لمحات متعمقة جديدة حول كيفية إخراج كاميرون للفيلم، تجمع  صورا حقيقية مع  مصغرات، وشاشة خضراء، وأساليب تصوير أفلام أخرى.

الغريب، هو أن كاميرون أدرج الحلقة الخاصة "تيتاتيك: 25 عامًا لاحقة مع جيمس كاميرون"، حيث دخل مختبر انخفاض حرارة الجسم في نيوزيلندا مع فريق من العلماء، ومتخصصين في الحركات الخطرة للاجابة على السؤال الأكثر إلحاحًا: هل كان يمكن للباب العائم أن يتسع لروز وجاك معا؟.

ويوضح كاميرون، الذي وضع جاك وروز في كل سيناريو مقنع في درجات حرارة تصل للتجمد، لمعرفة  إذا كان يمكنهما النجاة:" لقد سئمت من سؤال الناس عامًا بعد عام".
وقال: “الأمر المضحك هو أن الناس لازالوا يتجادلون على هذا الأمر بعد 25 عامًا”، مؤكدا: "أعتقد أن هذه مشكلة جيدة".

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فيلم “تيتانيك” جيمس كاميرون جائزة اوسكار ليوناردو دي كابريو كيت وينسلت جوائز جرامي فيلم أفاتار

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