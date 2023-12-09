السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

اليوم، طبيبة تحسم جلسة محاكمة 4 عاطلين قتلوا ربة منزل حرقا بالمولوتوف في دار السلام

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  السبت، محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى قتل ربة منزل حرقا فى دار السلام.

 

ومن المقرر مناقشة الطبيبة الشرعية، في هذه الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد. س»، 45 سنة، و«مصطفى. س»، 21 سنة، و«أحمد. ح»، 20 سنة، و«حسين. س»، 19 سنة، وجميعهم عاطلون بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم.

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وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالبنزين تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأضافت التحقيقات أنه وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى، بأنهم فى ذات الزمان والمكان ضربوا المجنى عليهما سالفى الذكر عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعدوا فى سبيل ذلك زجاجات مولوتوف واتجهوا صوب تواجدهما قاصدين إرهابهما، وحال تواجد المجنى عليها بثينة أحمد بمحل الواقعة أصاب رميهم المسموم جسدها فامتدت النيران إليها وفيها فأحدثوا بها الإصابات التى أودت بحياتها.

 

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