الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

أسرة فيلم ذعر، فيتو
أسرة فيلم ذعر، فيتو

احتفلت أسرة فيلم "ذعر" بعيد ميلاد الفنانة مي كساب بالتزامن مع أول يوم تصوير الفيلم في أحد الفيلات.

مي كساب تحتفل بعيد ميلادها وسط طاقم عمل فيلم ذعر 

وشارك في عيد ميلاد مي كساب كل من الفنان محمد رضوان وأحمد فتحي ومحمود حافظ وغيرهم.

فيلم "ذعر" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه حول كاتب سيناريو يسعى لخروج أول أعماله السينمائية إلي النور، ويتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم.

تستعد  الفنانة مي كساب خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة “حضن أبويا” التي طرحتها مؤخرا

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وتتعاون الفنانة مي كساب في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريبا مع الشاعر الغنائي أحمد عبد النبي.

وكانت طرحت الفنانة مي كساب  أغنية “حضن أبويا” إهداءً لروح والدها الراحل، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية مي كساب الجديدة من كلمات محمود عبدالله ومن ألحان محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

وكانت الفنانة مي كساب أعربت في وقت سابق، عن سعادتها لعودتها للغناء من خلال أغنية لوالدها الراحل تحمل عنوان "حضن أبويا"، مؤكدة أن الأغنية جعلتها تخرج من الظروف الصعبة التي مرت بها، وقدمت لها المواساة والدعم.

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