الانتخابات الرئاسية 2024، الهيئة الوطنية تحذر من هذه التصرفات.. والداخلية تنهي خطة تأمين المقار.. ودواوين محافظي مصر تعلن الطوارئ قبل ساعات من بدء التصويت

الانتخابات الرئاسية 2024، انتهت الأجهزة التنفيذية في كافة محافظات مصر، استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين.

فيتو ترصد في التقرير التالي ما آلت إليه دواوين محافظي مصر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى ذلك تحذيرات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وآخر استعدادات وزارة الداخلية حتى ذات اللحظة.

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محاذير للناخبين يجب تجنبها خلال عملية التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك محاذير بالنسبة للناخبين يجب تجنبها خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأهمها تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصويت أو الخروج ببطاقة الاقتراع.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية بمنع تصوير الناخبين بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول.

وفي الرابط التالي كافة التفاصيل الهامة حول محاذير الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية اضغط هنا

خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

وفي سياق متصل، عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعًا مع مساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية (2024).. والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية... لــ التفاصيل اضغط هنا

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

وحول استعدادات محافظات مصر لـ الانتخابات الرئاسية 2024، فقد عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض استعدادات جميع الأجهزة المعنية باستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة أجهزة المحافظة والجهات الخدمية، وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.. لــ التفاصيل اضغط هنا

سكرتير بني سويف يجتمع بأعضاء غرفة العمليات استعدادًا لانتخابات الرئاسة

وفى ذات السياق، اجتمع اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، من إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها، لمتابعة والإشراف على تيسير إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

لـ تفاصيل إجتماع سكرتير بني سويف بأعضاء غرفة العمليات اضغط هنا

فرافرة الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية

كما أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تجهيز اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والدعم اللوجستي لضمان استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بسلاسة ويسر، في الانتخابات الرئاسية

أكد بذلك الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، مشيرًا إلى تجهيز 12 لجنة انتخابية بدائرة المركز منهم عدد 2 لجنة للمغترببن (مركز شباب مدينة الفرافرة، ومركز شباب الكفاح).. لــ التفاصيل اضغط هنا

محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

هذا وقد شهد مسجد النصر بمدينة المنصورة اليوم الجمعة لقاء للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا بالمواطنين لحثهم على المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.

وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أشرف صلاح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا اليوم بأداء صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة ويلتقون بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.. لــ التفاصيل اضغط هنا

650 مدرسة بالبحيرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمدارس وتوفير كافة سبل ووسائل الراحة للناخبين بالانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وأشاد وكيل الوزارة، بالروح الكبيرة التي شاهدها ولمسها بنفسه من أداء جميع العاملين بالتربية والتعليم بمنتهى الحب والتفاني، مدركين مدى أهمية المشاركة الإيجابية، تدفعهم القيم الوطنية وحب الوطن، حيث تشارك البحيرة في العرس الديمقراطي بعدد 650 مدرسة تضم 803 لجان فرعية و13 لجنة وافدين.. لــ التفاصيل اضغط هنا

محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية بقرى أبو سمبل

2024

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

وتفقد المحافظ اللجان والاستراحات داخل مدرسة أبو سمبل الابتدائية بقرى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى سوف تستقبل 3110 ناخبين وناخبات من ضمن 5 لجان أخرى على مستوى النوبة تستقبل 10 آلاف و658 ناخبا وناخبة.

وشدد اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات والدعم اللوجستى على مستوى اللجان الانتخابية بمركز نصر النوبة 44 لجنة تستقبل 79 ألفا و459 ناخبا وناخبة.. لــ التفاصيل إضغط هنا

الحبس 5 سنوات، احذر عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء لجان الانتخابات الرئاسية

تضمن قانون الانتخابات الرئاسية النص على عدد من العقوبات الرادعة لمخالفة أي من الضوابط والقواعد الواجب الالتزام بها خلال التصويت بالانتخابات.

ونص القانون على عقوبة ضد كل من يستخدم العنف ضد أعضاء اللجان الانتخابية خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية.

وأشارت المادة 44 إلى المعاقبة بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.. للتفاصيل إضغط هنا

عقوبات خرق فترة الصمت الانتخابي

وحدد قانون الانتخابات فترة الصمت الانتخابي وهي الفترة التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية تمهيدا للتصويت خارج جمهورية مصر العربية.

ويمنع خلال فترة الصمت الانتخابي على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

كما يمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

وتلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

ويقتصر دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.