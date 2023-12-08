الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

فرافرة الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية

لجان انتخابات الرئاسة،
لجان انتخابات الرئاسة، فيتو

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تجهيز اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والدعم اللوجستي لضمان استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بسلاسة ويسر، في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.


أكد بذلك الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، مشيرًا إلى تجهيز 12 لجنة انتخابية بدائرة المركز منهم عدد 2 لجنة للمغترببن (مركز شباب مدينة الفرافرة، ومركز شباب الكفاح).

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وناشد رئيس المدينة، جميع أبناء  المركز  بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليظهر  مدى وعي أبناء الفرافرة وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى المحافظة، كونه من المراكز الرائدة والسباقة فى الوعى السياسي والمشاركة الانتخابية.

 

188570 لهم حق التصويت في 79 لجنة فرعية بـ5 لجان رئيسية بالوادي الجديد

وخصصت محافظة الوادي الجديد 5 مراكز انتخابي تضم 79 لجنة فرعية في مراكز المحافظة الخمس، لاستقبال 188 ألفًا و570 ناخبًا من مواطني واحات الوادي الجديد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتضم واحة الخارجة 27 لجنة فرعية وكذا الداخلة 27 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 4 لجان فرعية،  إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تجهيز مقرات اللجان الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة وحملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية.

وكلفت محافظة الوادي الجديد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأكدت المحافظة، توفير مقاعد ومظلات باللجان، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد كاف من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.

 

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الانتخابات الرئاسية المقبلة المشاركة الانتخابية المغتربين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة انتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة الوادي الجديد

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