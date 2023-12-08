الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

650 مدرسة بالبحيرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية (صور)

احدي اللجان بالبحيرة،فيتو
احدي اللجان بالبحيرة،فيتو

 أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمدارس وتوفير كافة سبل ووسائل الراحة للناخبين بالانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام.

 وأشاد وكيل الوزارة، بالروح الكبيرة التي شاهدها ولمسها بنفسه من أداء جميع العاملين بالتربية والتعليم بمنتهى الحب والتفاني، مدركين مدى أهمية المشاركة الإيجابية، تدفعهم القيم الوطنية وحب الوطن، حيث تشارك البحيرة في العرس الديمقراطي بعدد 650 مدرسة تضم 803 لجان فرعية و13 لجنة وافدين.

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 وشدد وكيل الوزارة على استمرار جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأضاف  يوسف الديب أن تعليم البحيرة يرسل رسالة متحضرة للعالم أجمع أن مصر رأيها وقرارها من شعبها وهذا الشعب الأصيل يملك من القوة والفطنة والحكمة ما يجعله قادرا على صناعة حاضره ومستقبله، وأن الانتخابات القادمة ستشهد تعليم الأجيال كيف تكون الحرية والديمقراطية بتواجد جميع الأعمار والفئات.

 

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انتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية دمنهور البحيرة لجان

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